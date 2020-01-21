الدورة السابعة لمهرجان دبي للمأكولات الشهر المقبل

دبي- تنطلق الدورة السابعة لمهرجان دبي للمأكولات في 26 شباط (فبراير) وتستمر حتى 14 آذار (مارس) 2020 لتقدم لزوار وسكان دبي فعاليات مميزة وعروضاً ترويجية رائعة.

ويساهم هذا الحدث في تعزيز مكانة دبي كعاصمة لفنون الطهي في المنطقة، كونه يبرز التنوع المميز الذي تمتاز به المدينة مع احتضانها لأكثر من 200 جنسية ويتيح المجال أمام الزوار والسكان والعائلات للإطلاع على مذاقات متنوعة حول العالم

ويوجه “مهرجان دبي للمأكولات”، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، الدعوة للجمهور للاستمتاع ببرنامج حافل من الفعاليات والأنشطة المميزة التي ستقام على مدار 18 يوماً، وتتضمن “أسبوع دبي للمطاعم”، و”كانتين الشاطئ”، بالإضافة إلى “الجواهر الخفية” وهي مطاعم شعبية غير معروفة لدى الجميع تمتاز بتقديم مأكولات ذات مذاق رائع. كما يمكن الاستمتاع بفعاليات جديدة مرتبطة بالمأكولات، وكذلك مشاهدة أشهر الطهاة وهم يعدون وصفات وأكلات مميزة ورائعة، وأيضاً الاستفادة من العروض الترويجية التي تقدمها مراكز التسوق والمطاعم ومحلات السوبرماركت الكبرى، وغيرها الكثير.