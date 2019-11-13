الدوريات الخارجية تضبط “لاند كروزر” تسير بسرعة 205 كم/الساعة

عمان – ضبطت الدوريات الخارجية امس الثلاثاء مركبة لاند كروزر تحمل لوحة أرقام أجنبية على بعد 1197 مترا متجاوزة للسرعة من 90 إلى 205 في منطقه الأزرق.

كما ضبطت احدى الدوريات الخارجية العاملة على شارع الأْردن شمال العاصمة، مركبة أردنية متجاوزة للسرعة من 100 إلى 155، ومركبة أخرى على الشارع التنموي المعروف بشارع الـ 100 متجاوزة للسرعة من 100 إلى 171.

وقال مدير إدارة الدوريات الخارجية العميد محمد الصوافطة: إن الإدارة باشرت باستهداف المخالفات الخطرة على الطرق الخارجية، وذلك بالتزامن مع بدء المرحلة الثانية من حملة كفى لنزيف الطرقات.

واضاف العميد الصوافطة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاربعاء، ان الحملة تهدف لتوعية المواطنين ومستخدمي الطريق بالالتزام بقواعد المرور وعدم ارتكاب المخالفات، وصولا لتحقيق أهدافنا في الحد من الحوادث المرورية وما تخلفه من مآس بشرية ومادية تضر بالاقتصاد الوطني، حيث تكبد حوادث السير الخزينة نحو 300 مليون دينار سنويا.

وأشار إلى أن غالبية الحوادث المرورية تقع نتيجة عدم التقيد بقانون السير والسلوكيات الخاطئة لدى بعض السائقين.

وبين انه تم تحرير مخالفات بحق السائقين وتوعيتهم بمدى خطورة مثل هذه المخالفة على مستخدمي الطريق، داعيا السائقين للالتزام بالقانون والتقيد بشواخص المرور وتجنب السلوكيات الخاطئة اثناء قيادة مركباتهم حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين. (بترا)