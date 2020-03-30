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الدوريات الخارجية تكرم الملازم الفقهاء تقديرا لموقفه الإنساني – (فيديو)

منذ ساعة واحدة

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عمان- كرم مدير إدارة الدوريات الخارجية العقيد الدكتور حسام القاضي صباح اليوم الاثنين في مكتبه، الملازم في مرتب فرع دوريات الضواحي أسامة الفقهاء تقديرا لموقفه الإنساني تجاه سيدة مسنة خرجت من بيتها في ظل حظر التجول بعد أن جرى تداول مقطع فيديو يظهر موقفه الإنساني عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت السيدة متجهة إلى بيت شقيقتها في ظل حظر التجول السائد، فوجدها رجال الأمن العام وأوصلوها بعد تفهم حالتها. وقال العقيد القاضي إن هذا التكريم يأتي تجسيدا لرؤية المديرية المرتكزة على تقديم الخدمة الأمنية والشرطية والإنسانية للمواطنين، وإن شكر هذا النشمي من مرتبات إدارة الدوريات الخارجية واجب علينا، وتقدير له على موقفه الإنساني الذي نقله إلينا المارة والمشاهدون، وهو مصدر فخر لنا جميعا في جهاز الأمن العام وللأردنيين جميعا. – (بترا)

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