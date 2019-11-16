الدوريات الخارجية تنقذ عائلة محاصرة نتيجة انهيارات الأتربة على طريق الموجب

عمان – تمكنت كوادر الدوريات الخارجية قي محطة الموجب العلوي التابعة لفرع دوريات ضواحي العاصمة من إنقاذ عائلة مكونة من 5 أفراد محاصرين داخل مركبتهم نتيجة انهيارات الأتربة على الشارع العام جراء ارتفاع منسوب المياه.

وحسب رئيس قسم العلاقات العامة في إدارة الدوريات الخارجية النقيب سفيان العجرمي، فإن طاقم إحدى الدوريات الخارجية، واثناء عملهم بالكشف على طريق الموجب باتجاه الكرك، شاهدوا باصا صغيرا بداخله عائلة مكونة من 5 أفراد محاصرين داخل مركبتهم نتيجة انهيارات الأتربة على الشارع العام جراء ارتفاع منسوب المياه.

وأضاف ان الطاقم عمل على انقاذ العائلة وتأمينهم ونقلهم إلى المحطة الأمنية، وجميعهم بصحة جيدة، والعمل جار على سحب المركبة من الموقع.(بترا)