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الدوري الألماني يستأنف مبارياته

منذ 32 دقيقة
مباراة بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند في الدوري الألماني-ارشيفية

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عمان – عادت عجلة الدوري الألماني لكرة القدم إلى الدوران، ولكن خلف أبواب موصدة في وجه الجماهير وتحت رقابة صحية مشددة، بعد توقف استمر شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد.
وافتتحت الجولة 26 مساء اليوم السبت بمواجهة من العيار الثقيل جمعت بوروسيا دورتموند بضيفه شالكه على أرضية ملعب “سيغنال إيدونا بارك”، كأول مباراة في الدوريات الأوروبية الكبرى بعد توقف معظم الأنشطة الرياضية بسبب تفشي وباء كورونا .
–(بترا)

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