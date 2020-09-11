الدوري الأمريكي لكرة السلة : ليكرز على بُعد خطوة من نهائي الغربية

أورلاندو (الولايات المتحدة) – بات لوس انجليس ليكرز على بُعد خطوة من التأهل إلى نهائي المنطقة الغربية للمرة الاولى منذ عشرة أعوام، بتغلبه الخميس على هيوستن روكتس 110-100، ليتقدم 3-1 في “بلاي أوف” دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

ولعب أنطوني ديفيس دورا بارزا في هذا الفوز بتسجيله 29 نقطة مع 12 متابعة و5 تمريرات حاسمة، ولم يقل زميله “الملك” ليبرون جيمس أهمية إذ كاد يحقق “تريبل دبل” مع تسجيله 16 نقطة و15 متابعة و9 تمريرات حاسمة.

وينتظر ليكرز أن يتصالح مع تاريخه المجيد والتأهل إلى نهائي المنطقة للمرة الاولى منذ عام 2010، وتحديدا منذ أن قاده النجم كوبي براينت الذي توفي في حادث تحطم طائرة هيلكوبتر في اواخر كانون الثاني/يناير الماضي، للفوز باللقب.

ومنذ رحيل اسطورة ليكرز، يشعر جيمس بثقل مهمة التتويج باللقب الغالي والذي سيكون، في حال تحقق هذا الإنجاز، اللقب الرابع في مسيرته مع ثلاثة أندية مختلفة بعد تتويجه مع كل من ميامي هيت وكليفلاند كافالييرز.

وقال جيمس “وضعنا خطتنا للمباراة وتمكنا من تنفيذها بحذافيرها. في حال تمكنت من تنفيذ خطتك طوال هذه الفترة فانك بالتأكيد ستخرج فائزا”.

وأمام هيوستن روكتس اللامبالي والذي احتاج إلى ثلاثة أشواط للدخول في أجواء المنافسة، خلق ليكرز بفضل طاقته وروحه القتالية الفارق، وقد ظهر ذلك جليا مع 52 متابعة بينها 12 هجومية، مقابل 26 لروكتس، على الرغم من إبقاء ليكرز لاعبيه جافايل ماكغي ودوايت هاورد على مقاعد البدلاء.

ونجح ليكرز في خياره التكتيكي بعدما تمكن من إزعاج روكتس الذي لم يتمكن من الإعتماد على نجمه جيمس هاردن المكتفي بتسجيل 21 نقطة، في وقت غابت الصلابة الدفاعية التي اشتهر بها الفريق طوال الموسم.

وعلى الرغم من تخلفه بفارق 23 نقطة، نجح روكتس في ظل استفاقة راسل وستبروك (25 نقطة) في تقليص الفارق إلى 5 نقاط في الدقائق الثلاث الاخيرة، مستفيدا من تأرجح مستوى ليكرز.

غير أن ليكرز عرف كيف يحد من فورة حماس منافسه ليفوز بفارق 10 نقاط، وهو واقع إعترف به ديفيس بالقول “يجب علينا أن ننهي المباريات بشكل أفضل. دافعنا بشكل رائع خلال ثلاثة اشواط وفرضنا الإيقاع ومن ثم توقفنا فجأة”.

وتابع قائلا “لن يفرطوا بأي شيء في المباراة المقبلة، يجب علينا أن نكون في أفضل مستوى”.

وعزا مدرب هيوستن مايك دانتوني خسارة فريقه إلى “مجرد نقص في الروحية”، مضيفا “هبط مستوانا وضللنا الطريق قليلا”.

وبالفعل، ترجم ليكرز كلمات دانتوني بسيطرة تامة من الناحيتين الهجومية والدفاعية، وبدا عازما على التأهل إلى “الفاينل فور” في حال خرج فائزا من المباراة الخامسة السبت.

وتابع ديفيس “غالبا ما تكون المباريات الإقصائية صعبة. علينا أن نلعب بذهنية قاتلة”.

أنهى ليكرز المباراة بطريقة استعراضية مع سلة ساحقة لجيمس وثلاثية لأليكس كاروسو، وذلك ردا على تسجيل هاردن رميتين حرتين قبل 58 ثانية من صافرة النهاية ليساهم في تقليص هيوستن الفارق إلى 5 نقاط (100-105).

وبرز كاروسو خلال اللقاء بتسجيله 16 نقطة.

وتعرض هيوستن لخسارته الثالثة تواليا بعدما كان فاز في مباراته الاولى في هذه السلسلة بنتيجة 112-97.

وبدا هاردن غير مهتم بالنواحي الدفاعية في بعض الاحيان، ووقف يشاهد رفاقه يتصارعون على الكرات المرتدة، كما لم يزعج نفسه في الدفاع على جيمس في طريقه لاحراز سلة.

وعلق هاردن على ادائه بالقول “لا يمكننا أن نفعل اي شيء حيال ذلك الآن”، مضيفا “علينا فقط الاستعداد للمباراة الخامسة”.

وخاض روكتس مباراته الثانية تواليا بدون مهاجمه دانويل هاوس الذي يخضع للتحقيق من قبل رابطة الدوري لخرق محتمل لبروتوكول الحجر الصحي لفيروس كورونا المستجد. – (أ ف ب)