الدوري الأمريكي لكرة القدم يلغي مباراة “كل النجوم”

لوس انجليس – أكدت رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم الثلاثاء الغاء مباراة “كل النجوم” لعام 2020، الى جانب مسابقتين تضمان أندية من بطولتي الولايات المتحدة والمكسيك، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكانت مباراة “أول ستار” مقررة بين فريقين من لاعبي الدوري الأمريكي ولاعبي الدوري المكسيكي “ليغا أم أكس” في 29 تموز/يوليو على استاد “بانك اوف كاليفورنيا”.

لكن مع تعليق منافسات الدوري الامريكي منذ أكثر من شهرين لتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، ومع غياب اي مؤشر حول تاريخ استئناف المسابقات، فضّل المنظمون تأجيل المباراة الاستعراضية السنوية.

وقال منظمو الدوري الأمريكي ان مباراة “كل النجوم” 2021 من المتوقع أن تقام في المكان عينه في لوس أنجليس.

واشارت رابطة الدوري انها تدرس ملفات ترشيح مقدمة من ثلاث مدن لاستضافة مباراة 2022.

وقالت الرابطة ان النسخة الثانية من كأس الرابطتين “ليغز كاب” التي أطلقت العام الماضي بمشاركة ابرز الاندية من بطولتي المكسيك والولايات المتحدة تم الغاؤها ايضا. وكان من المقرر ان تقام الكأس بين تموز/يوليو وايلول/سبتمبر.

كما الغيت كأس الابطال “كامبيونيس كاب” بين بطلي الدوري الأمريكي والمكسيكي. وكان من المقرر ان تقام المباراة في 12 اب/اغسطس على ملعب “سنتشوري لينك فيلد” في سياتل.

-(أف ب)