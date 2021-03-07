الدوري الأمريكي للسلة: الرابطة لن تجبر اللاعبين على تلقي لقاح كورونا

لوس انجليس – أكد آدم سيلفر مفوّض دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين على أن الرابطة لن تجبر اللاعبين على تلقي اللقاح ضد كوفيد-19، مضيفا انه في حال استمرار تحسن الحالة الصحية في البلاد سيكون الدوري قادرًا على خوض مبارياته ضمن جدول طبيعي وسط ملاعب “ممتلئة نسبيًا” الموسم المقبل.

وقال سيلفر خلال مؤتمر صحافي عبر الفيديو على هامش مباراة كل النجوم “أول ستار” المقررة الاحد في أتلانتا في ولاية جورجيا “قرابة نصف فرقنا تستقبل المشجعين في ملاعبها في الوقت الحالي، وإذا استمرت حملة التلقيح ضد الفيروس على هذه الوتيرة، وبقيت فعالة كما هي الآن ضد الفيروس وسلالاته، فنحن نأمل بملاعب ممتلئة نسبيًا في الموسم المقبل”.

وأكد سيلفر على أنه لا توجد خطط لخوض مباريات استعراضية او من الدور المنتظم خارج الولايات المتحدة الموسم المقبل، لكنه لا يزال واثقًا من أن الفرق ستكون قادرة على لعب روزنامة كاملة من 82 مباراة كما جرت العادة على ان ينطلق الدوري في تشرين الاول/أكتوبر وينتهي في حزيران/يونيو.

وأكد المفوض على ان تلقي اللقاح من عدمه هو “قرار شخصي” يتعين على اللاعبين اتخاذه مثل أي فرد في المجتمع.

وكشف أنه وفق معلوماته، ما من لاعب في الدوري قد تلقى اللقاح حتى الساعة على عكس بعض المدربين والعاملين والموظفين نظرًا لأعمارهم او حالاتهم الصحية.

وشدد سيلفر على أن البروتوكولات الصحية الخاصة بالدوري التي تشمل ارتداء الأقنعة والتباعد الاجتماعي والتتبع الصارم للحالات المخالطة والحجر الصحي، سمحت للموسم بالاستمرار مع تأجيل “نسبة صغيرة نسبيًا من المباريات”.

وتوقفت منافسات الموسم الماضي قسريًا في آذار/مارس بسبب الجائحة وألغيت 171 مباراة قبل ان تستكمل في فقاعة اورلاندو الصحية في ولاية فلوريدا حيث ظفر لوس انجليس ليكرز بلقبه الاول منذ 10 أعوام.

وانطلق الموسم الجديد في وقت متأخر بسبب تداعيات الجائحة في 22 كانون الثاني/ديسمبر الماضي بنظام 72 مباراة لكل فريق في الدور المنتظم بدلا من 82.

وقال سيلفر إن التداعيات المالية كانت ولا تزال “كبيرة” ويتحملها كل من المالكين واللاعبين “تطلّب الموسمان الماضي والحالي استثمارات كبيرة من جانب مالكي الاندية. إنهم يقبلون ذلك. سينتهي الأمر باللاعبين بخفض رواتبهم هذا الموسم لأنهم شركاء مع الدوري والفرق في الإيرادات”.

وتابع “مسؤولون في الدوري ومديرون تنفيذيون في الاندية قبلوا بخفض رواتبهم”.– (أ ف ب)