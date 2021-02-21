الدوري الأمريكي للسلة: 24 نقطة لباتلر تمنح هيت فوزاً مهماً على ليكرز

لوس أنجليس (الولايات المتحدة) – ألحق ميامي هيت الخسارة الثانية توالياً بحامل اللقب لوس أنجليس ليكرز 96-94 بجهود جيمي باتلر وكندريك نان اللذين سجلا 51 نقطة سوية، في مباراة بدت إعادة لمواجهة الأدوار الإقصائية في الدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة الموسم الماضي.

وأنهى نان المباراة برصيد 27 نقطة، فيما أحرز باتلر 24 وثماني متابعات لهيت، الذي فاز بست من آخر تسع مباريات له. وسجل بام أديبايو 16 نقطة وعشر متابعات، وأضاف دانكن روبنسون 11 نقطة وعشر متابعات أيضاً.

وكانت هذه المواجهة الأولى بين الفريقين منذ أن هزم ليكرز هيت في أربع مباريات مقابل مباراتين حينما أحرز لقب الدوري للمرة السابعة عشرة في تشرين الأوزل/أكتوبر الماضي في أورلاندو بفلوريدا.

وهذه هي الخسارة الثانية توالياً لليكرز، والثالثة خلال آخر أربع مباريات. ولعب الفريق من دون نجمه أنتوني ديفيس، الذي غاب عن مباراته الرابعة على التوالي بسبب إصابة في وتر أخيل، إضافة إلى غياب دينيس شرودر لانضمامه إلى قائمة المعزولين وفق بروتوكولات كوفيد-19 الصحية.

وسجل “الملك” ليبرون جيمس (36 عاماً) 19 نقطة بعدما أحرز سبع تسديدات من أصل 21. وسجل كايل كوزما 23 نقطة، وأنهى مونتريزل هاريل المباراة مع 18 نقطة و10 متابعات، فيما سجل كنتافيوس كالدويل-بوب 11 نقطة.

وبعدما عانى الفريقان للتسجيل في الربع الأخير، أحرز باتلر رميتين حرتين قبل 12 ثانية من نهاية المباراة.

وبدأ ميامي المباراة بقوة متقدماً بـ15 نقطة، لينهي الشوط الأول 59-52 لصالحه.

استعاد ليكرز زمام الأمور 66-63 في الربع الثالث، قبل أن ينتفض هيت مجدداً بتسجيله 13 نقطة ممتالية ليتقدم 76-66 قبل نحو ثلاث دقائق من انتهاء الشوط.

وبهذه الخسارة بات ليكرز في المركز الثالث في ترتيب المنطقة الغربية، خلف يوتا جاز المتصدر ولوس أنجليس كليبرز الثاني.

في مباراة أخرى، فاز تشارلوت هورنتس على غولدن ستايت ووريرز 102-100، بفضل تيري روزاير الذي أحرز 36 نقطة.

وهذه هي المباراة الأولى لهورنتس منذ 14 شباط/فبراير، إذ تأجلت له مباراتان بسبب الالتزام ببروتوكولات فيروس كورونا.

سجل روزاير ثمانية من أصل 11 تسديدة ثلاثية، منهياً ثالث مباراة له على التوالي مع أكثر من 30 نقطة.

وسجل بي جيه واشنطن 15 نقطة، ومايلز بريدجز 10 نقاط لهورنتس، الذي سحقق 20 من أصل أربعين ثلاثية وتفوق على ووريورز 60-39 من مدى النقاط الثلاث.

وسجل كيلي أوبر 25 نقطة لصالح ووريورز الذي افتقد لخدمات نجمه ستيفن كاري وخسر مباراته الثانية على التوالي. وأحرز أندرو ويغينز 19 نقطة، وإريك باشال 16، وداميون لي 14 نقطة لغولدن ستايت.

وتألق زاك لافين بتسجيل 38 نقطة ليمنح شيكاغو بولز فوزاً على ساكرامنتو كينغز 122-114، رافعاً معدل تهديفه إلى 35,1 في آخر ثماني مباريات.

وتعرض ممفيس غريزليز لخسارة أمام فينيكس صنز 97-128.

وسجل ديفين بوكر 23 نقطة لصنز، فيما اغتنم كريس بول الفرصة ليصبح سادس أفضل ممرر في التاريخ (9,888) متقدماً على أوسكار روبرتسون (9,887)، ومطارداً ماجيك جونسون (10,141).

وحسم برادلي بيل مباراة فريقه واشنطن ويزاردز ليمنحه الفوز 118-111 على حساب مضيفه بورتلاند ترايل بلايزرز ونجمه داميان ليلارد.

وسجل بيل 37 نقطة (مع 7 متابعات) فيما أحرز ليلارد 35 نقطة (و12 تمريرة حاسمة).

لكن من صنع الفارق فعلياً في المباراة كان الياباني روي هاشيمورا الذي سجل ثماني من نقاطه الـ17 في الدقائق الثلاث الأخيرة.

أما راسل وستبروك، فقد كافح على جميع الجبهات، وحقق “تريبل دابل” من 27 نقطة و13 تمريرة حاسمة و11 متابعة. – (أ ف ب)