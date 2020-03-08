الدوري الإنجليزي الممتاز: صلاح يثبت أنه الأفضل على الإطلاق بين هدّافي ليفربول

توّج كل من فاولر، وأوين، وتوريس، وسواريز كأبطال هدّافين مع فريق ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن محمد صلاح يثبت أنه الأفضل على الإطلاق حتى الآن.

وكللّ الملك المصري مشاركته المئة في البريميرليغ بهدفه السبعين لنادي ليفربول مساء السبت في المباراة التي انتهت بفوز ليفربول على بورنموث بهدفين مقابل هدف.

ولم يسبق صلاح في عدد الأهداف التي سجلها في أول مئة مشاركة له بالدوري الإنجليزي الممتاز سوى آلان شيرر.

ويعني هدفه الأخير، من تسديدة زاحفة أطلقها من حدود منطقة الجزاء، أن صلاح استطاع هزّ الشباك في أول مئة مشاركة له في إنجلترا أكثر مما فعل مهاجم مانشستر سيتي سيرخيو أغويرو، ومهاجم مانشستر يونايتد السابق رود فان نستلروي ومعشوق ليفربول السابق فرناندو توريس.

وبهذا الهدف الذي سجّله في الشوط الأول من مباراة بورنموث، تقدّم صلاح ذو السبعة وعشرين عاما على مهاجم ليفربول السابق لويس سواريز في قائمة أعظم هدّافي النادي الأجانب على الإطلاق.

كما بات صلاح بهذا الهدف أول لاعب في ليفربول منذ مايكل أوين في موسم 2002/2003 يسجل 20 هدفا في كل المسابقات في ثلاثة مواسم متتالية.

وبعد مباراة السبت، قال صلاح لشبكة بي تي سبورت: “أحب دائما أن أسجّل أهدافا وأساعد الفريق في تحصيل النقاط”. وبهذا الفوز على بورنموث بات ليفربول على مسافة ثلاثة انتصارات فقط من أول تتويج له بالبريميرليغ منذ ثلاثين عاما.

يقول صلاح: “نحتاج إلى مواصلة مسيرتنا في المباريات الثلاث القادمة وبقية الموسم”.

وهنا نلقي الضوء على أبرز لحظات صلاح في البريميرليغ بقميص ليفربول:

ليفربول2- 2 توتنهام (4 فبراير/شباط 2018)

تقدم صلاح بهدف في الدقيقة الثالثة، وتعادل فيكتور وانياما لتوتنهام، وكاد صلاح أن يحرز النصر لليفربول في الوقت الضائع من الشوط الثاني، لولا أن هاري كين استطاع تعديل النتيجة من ركلة جزاء.

ليفربول5-0 واتفورد (17 مارس/آذار 2018)

في أول موسم له في إنجلترا، لقّن صلاح فريق واتفورد درسا في تنفيذ الهجمات؛ إذ سجلّ أربعة أهداف وصنع الخامس في فوز ساحق على ملعب أنفيلد.

بورنموث0-4 ليفربول (8 ديسمبر/كانون الثاني 2018)

في موسم 2018/2019 وفي مباراة أمام بورنموث سجّل صلاح ثلاثية أخرى لفريق ليفربول منذ قدومه من فريق روما ليضع الريدز في المقدمة.

ساوثهامبتون 1-3 ليفربول (5 أبريل/نيسان 2019)

أصبح صلاح أسرع لاعب في ليفربول يسجل 50 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز لصالح النادي – وهو إنجاز سبقه في تحقيقه توريس.

ليفربول 2-0 تشيلسي (14 أبريل/نيسان 2019)

ساعدت تسديدة ساحرة لصلاح في الزاوية اليمنى العليا من مسافة 25 ياردة، في فوز الريدز على تشيلسي في 2019 ومواصلة مطاردة مانشستر سيتي في قمة البريميرليغ، حيث انتهى ليفربول في مركز الوصيف رغم تحصيله 97 نقطة.

ردود الفعل على تويتر

مهاجم ليفربول ومنتخب إنجلترا السابق بيتر كراوتش: “سجل صلاح 70 هدفا في مئة مباراة لصالح فريق ليفربول. لقد تفوّق بذلك على سواريز، وتوريس، وفاولر، وأوين وكراوتش بعد مئة مباراة. كم هذا مثير للإعجاب!”.

ستانلي هاوس: “على غرار بالوتيلي، وبوريني ولامبرت، ها نحن أولاء نشهد صلاح يحرز 20 هدفا في كل المسابقات للموسم الثالث على التوالي. يا له من لاعب خارق”.

زاك أحمد: “معدّل أهداف صلاح في مبارياته مع ليفربول لا يُصدّق! 70 هدفا في مئة مباراة. كانوا يقولون إنه ظاهرة لن تستمر أكثر من موسم واحد”.

نو لوك بوب: “أقدّر العظمة. محمد صلاح أحد عظماء ليفربول بالفعل. آمل أن يواصل طريقه صوب تصدّر قائمة الهدافين في تاريخ النادي ويحظى بالثناء الذي يستحقه!!”.-(BBC)