الدوري الإيطالي: أبرز 5 صفقات قد تترك تأثيراً على مجريات المنافسة

روما – خسر الدوري الإيطالي لكرة القدم إثنين من أبرز نجومه هذا الصيف بعد رحيل البلجيكي روميلو لوكاكو والحارس جانلويجي دوناروما، غير أنّ “سيري أ” كانت جذّابة للعديد من النجوم عشية إنطلاق الموسم الجديد رسمياً السبت.

تُسلّط وكالة فرانس برس الأضواء على أبرز خمسة وافدين جدد الى الدوري الإيطالي لموسم 2021-2022:

يُعتبر الوافد الجديد، الإنكليزي تامي أبراهام، في محطة مفصلية من مسيرته، خصوصاً انه رحل عن الفريق الذي قضى معه أغلب فتراته وهو تشلسي الإنكليزي، فضلاً عن إنضمامه الى مشروع في طور التأسيس في نادي روما تحت قيادة مدربه الجديد البرتغالي جوزيه مورينيو.

تراجع دور أبراهام في الـ “بلوز” منذ تعيين المدرب الألماني توماس توخل، حيث أمست حظوظ مشاركته ضعيفة لا سيما بعد عودة لوكاكو القادم من إنتر. وبخلاف ذلك، سيكون دوره في نادي العاصمة الإيطالية مغايراً، إذ من المتوقع أن يكون الخيار الاول لمورينيو. ويبحث روما عن تعويض إخفاقاته الاخيرة والتي حرمته المشاركة في دوري أبطال أوروبا إثر حلوله سابعاً في الموسم الماضي واكتفائه بالتأهل الى دور الـ “بلاي أوف” للمسابقة القارية الجديدة “كونفرنس ليغ” (فاز ذهاباً على طرابزون سبور التركي 2-1).

وسيحلّ أبراهام مكان المهاجم المخضرم البوسني إدين دجيكو، والى جانبه ستتواجد بعض المواهب الصاعدة أمثال نيكولو زانيولو، وبالتالي يطمح أن يكون على قدر التوقعات والتحديات في المرحلة المقبلة.

تُعتبر ربما الصفقة الاكثر إهتماماً لهذا الصيف، حيث برز دنزل دمفريس بشكل كبير في كأس أوروبا 2020 مع منتخب هولندا، مسجلاً هدفين الى جانب أدائه اللافت كلاعب جناح في فريق المدرب فرانك دي بور.

أعلن إنتر التعاقد مع دمفريس من أيندهوفن في اليوم نفسه من إنضمام دجيكو من روما، وفيما سيكون مطلوباً من اللاعب البوسني ملء فراغ لوكاكو، فإنّ دمفريس سيحمل مسؤولية أن يكون البديل المناسب للمغربي أشرف حكيمي المنتقل الى باريس سان جرمان الفرنسي.

وسيكون دور إبن الـ 25 عاماً محورياً في تشكيلة المدرب سيموني إنزاغي على الجهة اليمنى من الملعب، حيث يسعى نيراتزوري الى الإحتفاظ باللقب في موسم من المتوقع ان يكون تنافسياً جداً.

كان صيف اللاعب ماركو أرناوتوفيتش مثيراً للجدل بإمتياز، فهو تعرّض للإيقاف لمباراة واحدة بسبب شتمه أحد اللاعبين المقدونيين خلال كأس أوروبا 2020، ومن ثمّ أدّت تقنية حكم الفيديو المساعد “في أيه آر” إلى حرمانه من هدف التقدم على حساب إيطاليا في مواجهة الدور 16 قبل ان يفوز الـ “أتزوري” بنتيجة 2-1 على ملعب ويمبلي.

توالت فصول حكاية اللاعب خلال الصيف حيث ودّع فريقه شنغهاي بورت الصيني بعد أن طالبه بتعويض مالي من أجل فسخ العقد الذي كان يحصل بموجبه على مبلغ 200 ألف يورو أسبوعياً.

وبعد وصوله الى شمال إيطاليا، سجّل ابن الـ 32 عاماً في مباراته الاولى مع بولونيا الإثنين، لكنّه لم يفلح في مساعدة الفريق على تجنب الخسارة في مباراة مجنونة أمام تيرنانا من الدرجة الثانية ضمن الدور الاول لمسابقة كأس إيطاليا.

انضم الدولي الفرنسي أوليفييه جيرو، ثاني أفضل هدّاف في تاريخ منتخب فرنسا، الى صفوف ميلان قادماً من تشلسي الإنكليزي، ليعزّز صفوفه في ظل سعي “روسونيري” الى المنافسة على لقب البطولة عقب حلوله وصيفاً لجاره إنتر الموسم الماضي.

يبلغ جيرو عامه الـ 35 الشهر المقبل لكنه لا يظهر أي علامات ضعف في هذه المرحلة من مسيرته. وعاش جيرو فترة رائعة في الآونة الاخيرة عندما فاز مع الـ”بلوز” بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

وفي ظل إصابة النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في الركبة، قدّم جيرو اداءً لافتاً في فترة التحضيرات مسجلاً ثلاثة أهداف وهو يتطلع الى مستوى مشابه لما قدمه مع تشلسي في العديد من المحطات البارزة.

وسيكون انضمام جيرو في الوقت المناسب لميلان العائد لخوض غمار دوري أبطال أوروبا للمرة الاولى منذ موسم 2013-14، وسيشكّل حضوره في الهجوم مكسباً لفريق المدرب ستيفانو بيولي.

ينضم غونساليس الى صفوف فيورنتينا بعد أن فاز مع منتخب بلاده الأرجنتين بلقب كوبا أميركا، وسيكون ذلك بمثابة دفعة معنوية كبيرة عندما ينضم الى هجوم فريقه الجديد بقيادة الهدّاف الصربي دوشان فلاهوفيتش صاحب 21 هدفاً في الموسم الماضي، ما جعله محط اهتمام إنتر.

شارك غونساليس في مباراة واحدة بين شباط/فبراير وأيار/مايو من الموسم الماضي مع شتوتغارت الالماني، علماً أنّه سجّل ستة أهداف في 15 مباراة في الموسم، لكنّ كثرة الإصابات لم تمنعه من الحصول على صفقة انتقال مقابل 23 مليون يورو.

حقّق بداية واعدة مع الفريق الإيطالي خلال الفوز الساحق على حساب كوسنتسا من الدرجة الثالثة 4- صفر، فمرّر كرة الهدف الافتتاحي الذي سجله فلاهوفيتش، قبل أن يضاعف النتيجة برأسية ذكية من ركلة ركنية.

* أبرز الانتقالات في الدوري الإيطالي (تقدير قيمة الانتقال بين قوسين):

– رحلوا عن الدوري الإيطالي:

البلجيكي روميلو لوكاكو، من إنتر إلى تشلسي الإنجليزي (115 مليون يورو).

المغربي أشرف حكيمي، من إنتر إلى باريس سان جرمان الفرنسي (60 مليون يورو).

الأرجنتيني كريستيان روميرو، من أتالانتا إلى توتنهام الإنكليزي (50 مليون يورو).

الأرجنتيني رودريغو دي بول، من أودينيزي إلى أتلتيكو مدريد الإسباني (35 مليون يورو).

جانلويجي دوناروما، من ميلان إلى سان جرمان (صفقة حرّة).

الفرنسي فرانك ريبيري، نهاية عقده مع فيورنتينا.

– انتقلوا ضمن الدوري الإيطالي:

مانويل لوكاتيلي، من ساسوولو إلى يوفنتوس (37.5 مليون يورو).

التركي هاكان تشالهان أوغلو، من ميلان إلى إنتر (صفقة حرّة).

البوسني إدين دجيكو من روما إلى إنتر.

الأرجنتيني خوان موسّو، من أودينيزي إلى أتالانتا (20 مليون يورو).

التركي مريح دميرال، إعارة من يوفنتوس إلى أتالانتا.

سالفاتوري سيريغو، من تورينو إلى جنوى (حرّ).

جانلويجي بوفون، من يوفنتوس إلى بارما في الدرجة الثانية (حرّ).

– وصلوا إلى الدوري الإيطالي:

الإنكليزي تامي أبراهام من تشلسي إلى روما (40 مليون يورو).

الأرجنتيني نيكولاس غونساليس من شتوتغارت الألماني إلى فيورنتينا (23 مليون يورو).

الفرنسي مايك مينيان، من ليل إلى ميلان (13 مليون يورو).

الهولندي دنزل دمفريس، من أيندهوفن إلى إنتر (12.5 مليون يورو).

البرتغالي روي باتريسيو، من ولفرهامبتون الإنجليزي إلى روما (12.5 مليون يورو).

الفرنسي أوليفييه جيرو، من تشلسي الإنجليزي إلى ميلان (2 مليون يورو).