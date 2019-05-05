الدوري الانجليزي: إصابة محمد صلاح وفوز صعب لليفربول على نيوكاسل

تعرض اللاعب محمد صلاح لإصابة في الرأس اضطرته للخروج من الملعب محمولا خلال الشوط الثاني من مباراة ليفربول أمام نيوكاسل في الجولة قبل الأخيرة من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم (البريميير ليغ).

وأصيب النجم المصري بكدمة في الرأس عندما كان يحاول الوصول إلى كرة عالية في منطقة الجزاء اشترك فيها حارس مرمى نيوكاسل مارتن دوبرافكا في الدقيقة 68 قبل أن يقع صلاح على رأسه.

وتترك هذه الإصابة مشاركة صلاح في مباراة العودة لقبل نهائي دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة الثلاثاء المقبل موضع شك.

وكان صلاح في وعيه أثناء خروجة وكان يتحدث لطبيب ليفربول ما يشير إلى إمكانية أن تكون الإصابة بسيطة.

وتمكن ليفربول من الفوز بثلاثة أهداف على مضيفه مقابل هدفين سجل فيرجيل فان دايك الهدف الأول وصلاح الهدف الثاني و ديفوك أوريغي الهدف الثالث قبل نهاية الوقت الأصلي بثلاث دقائق.

وبهذه النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 94 نقطة في صدارة البطولة مؤقتا حتى يلتقي مانشستر سيتي ليستر سيتي الإثنين ضمن مباريات الجولة نفسها وفي حال فوزه سيرفع رصيده إلى 95 نقطة قبل مباراة واحدة من نهاية البطولة.

وهذا الهدف هو رقم مائة في رصيد صلاح في الدوريات الأوروبية، كما رفع رصيده إلى 22 هدفا في صدارة هدافي البريميير ليغ هذا الموسم بفارق هدفين عن سيرجيو أغويرو وساديو ماني.-(BBC)