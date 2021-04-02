الدوري القطري: صراع الامتار الاخيرة على المقاعد الآسيوية للحاق بالسد البطل

الدوحة – يسعى الدحيل لحسم وصافة الدوري القطري لكرة القدم عندما يلتقي العربي السبت في المرحلة العشرين التي تشهد صراعاً متحدماً على المقاعد الآسيوية للحاق بالسد البطل الذي أمّن تمثيلا قارياً مباشراً باستعادة اللقب مبكراً.

الإنتصار سيرفع رصيد الدحيل الى النقطة 43 التي تضمن على الأقل الحفاظ على فارق النقاط الست عن الريان ( 34 نقطة) وبالتالي حسم المركز الثاني قبل مرحلتين من النهاية بواقع التفوق في المواجهتين المباشرتين.

بالمقابل يمضي العربي صاحب المركز السابع برصيد 26 نقطة خلف آمال ضئيلة باللحاق بمقعد قاري وتعويض الخسارة أمام الريان في المرحلة الماضية.

وشدد الفرنسي صبري لموشي مدرب الدحيل في مؤتمر صحفي على “ضرورة مواصلة الانتصارات التي تحققت قبل فترة التوقف، لكن يجب أن نكون حذرين في التعامل مع الدوليين العائدين للتو من المشاركة الاعتبارية مع المنتخب في التصفيات الأوروبية”.

وأضاف “المباريات المحلية الحالية الثلاث ستدخلنا نسق منافسات دوري أبطال آسيا من خلال اللعب كل ثلاثة ايام”.

هذا ويتطلع الريان للاحتفاظ بمركزه الثالث المؤدي مباشرة الى مجموعات دوري الأبطال، عندما يلتقي أم صلال والذي يرزح تحت ضغوط خطر الهبوط .

ويتأخر الريان الذي خسر نهائي بطولة كأس نجوم قطر أمام السيلية صفر-2 الإثنين، بفارق ست نقاط عن الدحيل، مدركاً أن أي نتيجة غير الانتصار قد تضع مركزه الحالي تحت وطأة التهديد من قطر الرابع ( 31 نقطة).

بالمقابل جمدت الهزائم الأربع الأخيرة التي مني بها أم صلال رصيده عند 15 نقطة في المركز العاشر بفارق نقطة واحدة عن المركز قبل الأخير المؤدي الى ملحق الهبوط.

وقال الفرنسي لوران بلان مدرب الريان “نحن مقبلون على فترة ضغط كبير محليا وقارياً، لا نملك الزاد البشري الذي تملكه فرق أخرى مثل السد والدحيل…أتمنى أن يلعب أم صلال المباراة لا أن يكتفي بالدفاع، المباريات بهذا الشكل تكون فقيرة ومعقدة أيضاً”.

تتمسك ثلاثة فرق بآمالها في المنافسة القارية، حيث تتربص على مقربة من فرق الطليعة بفوارق ضئية، بانتظار هفوة من أجل فرض مستجدات على جدول الترتيب.

قطر المتواجد في المركز الرابع برصيد 31 نقطة، يسعى للضغط على الريان من خلال تجاوز السيلية الذي فقد كل آمال اللحق بالمربع منطقيا بعدما تجمد رصيده عند النقطة 23 في المركز الثامن، بيد أن المهمة لن تكون سهلة أمام فريق المدرب التونسي سامي الطرابلسي المنتشي بالتتويج بكأس النجوم.

وأكد يونس علي مدرب قطر “المباراة تكسب أهمية كبيرة في سعينا لضمان التواجد بين الأربعة الأوائل، ويجب أن نكون في قمة التركيز ولا نفكر في المباراتين الأخيرتين أمام الأهلي والسد”.

أما الغرافة الخامس برصيد 30 الذي خاض مباراة إضافية، فيمني النفس باصطياد عصفورين بحجر واحد عبر الفوز على البطل السد والحافظ على حظوظ المنافسة، من ثم استعادة الثقة قبل ملاقاة أي جي أم كاي الاوزبكي في ملحق دوري أبطال آسيا يوم الجمعة.

وليس ببعيد عن الطيلعة يقف الأهلي صاحب المركز السادس مع 29 نقطة والطامع بنقاط مباراة الخريطيات من أجل التقدم في الترتيب.

بالمقابل سيكون الخريطيات الاخير (9 نقاط) أمام فرصة البقاء على قيد الحياة وتجنب السقوط الرسمي الى مصاف أندية الدرجة الثانية في حال الخسارة، ما يجعل المباراة أشبه بطوق مؤقت للنجاة.

أما الخور صاحب المركز قبل الأخير المؤدي الى ملحق الهبوط برصيد 14 نقطة، فسيكون أمام مطلب الانتصار عندما يواجه الوكرة الذي وضع قدما في مناطق الأمان بعد الفوز على الغرافة في مباراة مقدمة من المرحلة 21 رفعت رصيده الى 22 نقطة. – (أ ف ب)