الدور الثاني والأخير من بطولة دوري الناشئات ينطلق الخميس

عمان – الغد– تنطلق الخميس على ملعب البولو بمدينة الحسين للشباب، منافسات الجولة الأولى من الدور الثاني والأخير لدوري الناشئات تحت 17 عاما .

وتنطلق المباريات عند الرابعة عصراً، حيث يلتقي النصر مع الأهلي، والراية مع الحسين، فيما تشهد الساعة السابعة مساء مواجهتي القادسية مع الأرثوذكسي، وعمان اف سي مع عمان.

وحسب تعليمات البطولة، يقام الدور الثاني والأخير من البطولة، بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، بحيث يتوج باللقب الفريق الحاصل على أكبر عدد من النقاط.

وتقام منافسات البطولة دون جماهير، وسط تطبيق بروتوكول صحي مشدد حفاظاً على السلامة العامة، والتي تشكل أولوية رئيسية لدى الاتحاد.

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