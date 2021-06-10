الدور ربع النهائي لـ”يد الشباب” يبدأ اليوم

عمان- الغد- تستأنف، اعتبارا من اليوم، منافسات بطولات اتحاد كرة اليد المحلية، بعد توقف دام أكثر من شهرين بسبب القرارات الحكومية الخاصة بالإجراءات المتعلقة بفيروس كورونا، حيث ستكون البداية في الأدوار النهائية لبطولة الشباب من خلال إقامة لقاءات الدور ربع النهائي، فيما تبدأ يوم غد لقاءات الدور قبل النهائي لبطولة الشابات.

وحسب البرنامج الرسمي الذي أصدره الاتحاد في وقت سابق، فإن لقاءات الدور ربع النهائي لبطولة الشباب تشهد اليوم إقامة مباراتين في صالة الأمير محمد بالرزقاء؛ حيث يلتقي في المباراة الأولى فريقا يرموك البقعة وكفرسوم عند الساعة الثالثة والنصف مساء، ثم يلتقي فريقا عمان ووادي السير عند الساعة الخامسة مساء بالصالة ذاتها.

وتستكمل بقية لقاءات هذا الدور بعد غد عندما يلتقي فريقا أم جوزة والراية عند الساعة الخامسة مساء في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، وباليوم ذاته يلتقي في صالة الحسن الرياضية بإربد فريقا العربي والقوقازي عند الساعة الخامسة مساء.

وتقام لقاءات الدور قبل النهائي يوم الثلاثاء المقبل، بينما تقام المباراة النهائية يوم السبت 19 حزيران (يونيو) الحالي، حيث سيتم تحديد الملاعب التي تحتضن هذه المباريات على ضوء ما تفرزه نتائج الدور ربع النهائي.

وفيما يتعلق ببطولة الشابات، فإن الدور قبل النهائي يقام غدا من خلال مواجهتين؛ حيث يلتقي فريقا كفرسوم وعمان عند الساعة الثالثة مساء في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، بينما تشهد صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب وعند الساعة الثالثة مساء المباراة التي تجمع بين فريقي وادي السير والعربي.

الفريقان الفائزان في هاتين المباراتين يتأهلان مباشرة إلى المباراة النهائية التي تقام عند الساعة الخامسة من مساء يوم الأربعاء المقبل، وعلى ضوء نتيجة مباراتي الدور قبل النهائي سيتم تحدد الملعب الذي سيحتضن المباراة النهائية.