الدولار الأسترالي عند أعلى مستوى في 4 أشهر ونصف

طوكيو – استقر الدولار الأسترالي قرب ذروة أربعة أشهر ونصف الشهر أمس بفضل تفاؤل بشأن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بينما نزل الجنيه الاسترليني مع تجدد المخاوف بشأن انسحاب بريطاني فوضوي من الاتحاد الأوروبي.

وسجل الدولار الأسترالي 0.69175 دولار أميركي مستقرا في آسيا وليظل قريبا من ذروة سجلها في 13 كانون الأول (ديسمبر) عند 0.6939 دولار وهو أعلى مستوى منذ أواخر تموز (يوليو). كما لقيت العملات الأخرى التي تتأثر بالمخاطر دعما جيدا.

وسجل الدولار النيوزيلندي 0.6625 دولار أميركي، عند ما يقل قليلا عن ذروة خمسة أشهر التي سجلها أول من أمس والبالغة 0.6639 دولار.

ونزل الاسترليني لأقل مستوى في ثلاثة أسابيع فيما تتوقع السوق المزيد من الضبابية بعد أن تنحسب المملكة المتحدة رسميا من الاتحاد الأوروبي في كانون الثاني (يناير).

ولم يطرأ تغير يذكر على العملات الرئيسية في ظل تعاملات ضعيفة في موسم العطلات.-(رويترز)