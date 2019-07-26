الدولار عند أعلى مستوى في شهرين

لندن- ظل الدولار قرب أعلى مستوى في شهرين أمس، وتلقت مكاسب الدولار أيضا الدعم من اتساع فروق العائد بين الديون الأميركية والألمانية. وتقبع الفروق أيضا عند أعلى مستوى في شهرين بواقع 244 نقطة أساس.

وشعر المستثمرون بخيبة الأمل بفعل عدم إقدام البنك المركزي الأوروبي على تحرك بشأن السياسات في اجتماعه أول من أمس. ويتحول الآن انتباه المستثمرين إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) المقرر الأسبوع الحالي، إذ من المتوقع أن يخفض صانعو السياسات أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات المنافسة، 0.1 % إلى 97.88، دون أعلى مستوى في شهرين بقليل البالغ 97.92 الذي سجله في الجلسة السابقة.

وبلغ اليورو 1.1136 دولار خلال التعاملات ليتعافى من أدنى مستوى في شهرين عند 1.1102 دولار بعد قرار البنك المركزي الأوروبي أول من أمس لكنه تراجع 0.1 % خلال الجلسة. وفي الأسبوع، انخفضت العملة الموحدة 0.7 %. – (رويترز)