الدولار يتجه لأكبر خسارة في يومين متتاليين منذ 14 عاما

يتجه الدولار لتسجيل أكبر انخفاض في يومين متتاليين منذ ما يقرب من 14 عاما الجمعة مع إقبال المستثمرين على الأصول عالية المخاطر بعدما ساعدت قراءة أقل للتضخم الأميركي على تهدئة توقعات بأن يواصل مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة بذات الوتيرة السريعة.

وأظهرت البيانات الخميس أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 7.7 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر، مسجلا أقل زيادة منذ يناير والتي جاءت دون توقعات بارتفاعه ثمانية بالمئة.

وسجل الدولار أكبر تراجع منذ أواخر 2015 أمس الخميس مع هبوط عائدات سندات الخزانة الأميركية بينما قفزت عملات أخرى خاصة الين والجنيه الإسترليني.

وحصلت شهية المستثمرين للمخاطرة على دعم إضافي من تخفيف السلطات الصحية الصينية بعض القيود الصارمة المتعلقة بفيروس كوفيد-19 بما في ذلك تقليل فترات الحجر الصحي للمخالطين والوافدين من الخارج.

وتراجع مؤشر الدولار نحو واحد بالمئة بعد أن خسر أكثر من ثلاثة بالمئة على مدي اليومين الماضيين في أكبر تراجع في يومين منذ مارس 2009.