الدولار يستقر مع العزوف عن العملات مرتفعة المخاطر قبيل بيانات أميركية

سنغافورة – تلقى الدولار الدعم في مواجهة العملات المناظرة من بيانات اقتصادية أميركية متفائلة اليوم الجمعة، مما أوقف عمليات بيع للعملة الأميركية جرت في الآونة الأخيرة بينما عززت البيانات أيضا عملات آسيوية في الوقت الذي خفف فيه مستثمرون نظرتهم التشاؤمية في الآونة ألأخيرة تجاه الاقتصاد العالمي.

وتشير مسوح منفصلة إلى أن أكبر اقتصاد في العالم في وضع أفضل مقارنة مع ما كان يخشاه المستثمرون. وتسارع نشاط قطاع الخدمات الأمريكي في آب/ أغسطس، وعزز أرباب الوظائف في القطاع الخاص التوظيف بما يتجاوز التوقعات.

وساهم ذلك في عزوف عام عن المخاطرة في أسواق العملة والسندات والأسهم غذته أنباء عن استئناف المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين الشهر القادم.

وأبقت البيانات الدولار مستقرا مقابل معظم العملات الرئيسية مع ترقب المستثمرين لتقرير الوظائف الشهري المقرر صدوره في الساعة 1230 بتوقيت جرينتش لإلقاء النظرة التالية على متانة سوق العمل.

وسجل الجنيه الاسترليني أفضل أداء أسبوعي منذ أيار/ مايو، مرتفعا نحو 1.4 بالمئة مقابل الدولار في الوقت الذي بدا فيه أن البرلمان يدفع بريطانيا بعيدا عن حافة الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق عبر التصويت بالموافقة على تأجيل الخروج.

واستقر الاسترليني عند 1.2328 دولار. وارتفعت عملات آسيوية على نحو طفيف.

وقبع الدولار الأسترالي قرب أعلى مستوى في شهر الذي سجله يوم الخميس عند 0.6817 دولار أميركي. ولامس الوون الكوري الجنوبي أعلى مستوى في شهر عند 1198.40 للدولار ثم تراجع قليلا.

ولم يشهد مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأميركية مقابل سلة من عملات منافسة، تغيرا يذكر عند 98.387، فيما استقر اليورو عند 1.1040 دولار.

وصعد الين الياباني الذي يُعتبر ملاذا آمنا، والذي باعه المستثمرون لينخفض لأدنى مستوى في شهر عند 107.22 للدولار يوم الخميس، قليلا إلى 106.99 في مؤشر على تسلل بعض الحذر إلى السوق.

واستقر اليوان الصيني تقريبا على الرغم من أنه يتجه صوب تحقيق أول مكسب أسبوعي في ثلاثة أسابيع. (رويترز)