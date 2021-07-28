الدولار يسجل ارتفاعا طفيفا



واشنطن – ارتفع الدولار ارتفاعا طفيفا، أمس، بعد تراجعه في وقت سابق، مع عزوف المستثمرين عن المراهنات الكبيرة قبيل نتائج اجتماع مجلس الفيدرالي الأميركي.

تحول مؤشر الدولار الأميركي إلى الصعود بعد انخفاضه في المعاملات الآسيوية. وارتفع 0.1 % في أحدث قراءة إلى 92.534.

وحافظ الين الياباني والفرنك السويسري واليورو على المكاسب خلال المعاملات الآسيوية، وسجل الين الذي يعتبر ملاذا آمنا 109.80 للدولار وبلغ اليورو مستوى 1.1809 دولار.

شهد الدولار صعودا مطردا على مدار شهر بعد تحول مجلس الفيدرالي صوب التشديد في حزيران (يونيو). وتنتظر الأسواق لمعرفة ما إذا كان البنك المركزي الأميركي سيشير إلى توقيت البدء في سحب إجراءات التحفيز، وسط تصاعد معدلات التضخم بالولايات المتحدة.

لكن محللي سوق الصرف قالوا إنه ثمة فرصة كبيرة بألا يغير مجلس الفيدرالي السياسة، في ضوء أن طفرة التضخم في الآونة الأخيرة من المرجح أن تكون مؤقتة، فضلا عن بواعث القلق حيال تنامي إصابات “كوفيد 19″، وهو ما قد يُخرج التعافي الاقتصادي العالمي عن مساره.

وكتب محللو آي.إن.جي في مذكرة: “تفشي السلالة دلتا ربما قدم مبررا جيدا لاستمرار توخي الحذر وتأجيل الإعلان عن أي تقليص مهم إلى ندوة جاكسون هول في أواخر آب (أغسطس)”.-(رويترز)