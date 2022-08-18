الدولار يواصل ارتفاعه

واصل الدولار ارتفاعه أمام العملات الرئيسية الأخرى، في الوقت الذي ينتظر فيه المتعاملون حزمة بيانات اقتصادية أمريكية جديدة قد تعطي فكرة أوضح بشأن الوتيرة المستقبلية لزيادة أسعار الفائدة الأمريكية.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن الأسواق تترقب صدور بيانات عدد طلبات الحصول على إعانة البطالة لأول مرة ومبيعات المساكن الجديدة وتوقعات مجلس احتياط فيلاديلفيا للاقتصاد في وقت لاحق الخميس.

وكان محضر اجتماع مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي للشهر الماضي المنشور أمس الأربعاء قد أشار إلى استمرار زيادة أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، مع تعديل وتيرة الزيادة في ضوء تطورات البيانات الاقتصادية.

كما استمر دعم الدولار من البيانات الاقتصادية السيئة في الصين. وذكرت وسائل إعلام حكومية صينية أن الحكومات المحلية في الصين يمكن أن تبيع سندات بأكثر من 229 مليار دولار لتمويل مشروعات البنية التحتية في خطوة تؤكد تباطؤ الاقتصاد الصيني.

وقال متعاملون إن الدولار الكندي فقد مكاسبه بعد تخلص صناديق الاستثمار من جزء من استثماراتها طويلة المدى بالعملة الكندية عقب تراجع الوظائف خلال الشهر الماضي بشكل غير متوقع.

وارتفع مؤشر بلومبرغ لسعر الدولار في العقود الفورية الخميس بنسبة 0.1% بعد ارتفاعه الأربعاء بنسبة 0.3%.

(د ب أ)