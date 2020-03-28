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“الدولية للدواء” تتبرع لوزارة الصحة بأدوية بقيمة 550 ألف دينار

منذ 59 دقيقة
الشركة الدولية للدواء

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عمان – أعلنت الشركة الدولية للدواء عن تبرعها لوزارة الصحة بأدوية تضم مضادات حيوية، وأخرى للأمراض المزمنة والحالات الطارئة بقيمة تزيد عن 550 ألف دينار.
وقالت مدير عام الشركة الدكتورة رولا القاسم، إن هذا التبرع يأتي في إطار تعزيز الجهود الوطنية لدعم وزارة الصحة لمواجهة وباء فيروس كورونا، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وفي إطار المسؤولية المجتمعية للشركة، وتلبية لنداء الواجب تجاه الوطن وأجهزته الرسمية المختصة في هذه الأزمة.
وأضافت، أن الشركة تواصلت مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء، بشأن إيصال هذا التبرع للوزارة ووضعه تحت تصرفها لخدمة المرضى.
وأكدت الدكتورة القاسم، ضرورة تعزيز الجهود التي تقوم بها المؤسسات المختصة لمواجهة فيروس كورونا، وبخاصة وزارة الصحة ومستشفياتها ومؤسساتها وكودارها الطبية والتمريضية والفنية، والخدمات الطبية الملكية والقوات الاردنية المسلحة- الجيش العربي، والأجهزة الامنية المختلفة.
وأعربت عن تقدير الشركة وموظفيها وأعضاء مجلس إدارتها، للجهود التي تقوم بها وزارة الصحة وكوادها، وكذلك دور المؤسسات الوطنية المختلفة في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة.–(بترا)

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