“الدولية للطاقة الذرية” تتبرع بأجهزة فحص “كورونا” لمختبرات الصحة

عمان – قدمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية لوزارة الصحة؛ أجهزة للتشخيص المبكر لفيروس كورونا ومتابعة تطور حالات المرضى، يقدر ثمنها بأكثر من 150 ألف دينار.

ويأتي التبرع في إطار جهود الهيئة، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لدعم الجهود الوطنية لمكافحة انتشار فيروس كورونا في المملكة.

وتشمل هذه الأجهزة، جهازين للتشخيص المبكر باستخدام أحدث أنواع التكنولوجيا في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية (RT-PCR)، بالإضافة لمعدات الحماية الشخصية، والكواشف التشخيصية والمواد الاستهلاكية المخبرية وخزائن السلامة الحيوية، وتعد أجهزة (RT-PCR) من أهم الأجهزة التي تساعد على الكشف السريع عن الفيروسات، مثل تلك التي تتسبب في الإصابة بفيروس كورونا حيث تستخدم تقنية تفاعل البوليميرز المتسلسل أو التسجيل العكسي بالزمن الحقيقي.

وقال رئيس الهيئة الدكتور خالد طوقان، إن الحصول على هذه الأجهزة جاء نتاجا لجهود الهيئة عبر تواصلها المستمر مع الوكالة الدولية بدعم أنشطة التعاون التقني الهادفة لتعزيز الاستخدامات السلمية والتطبيقات التكنولوجية للطاقة الذرية في الأردن.

من جهته، قال وزير الصحة الدكتور سعد جابر إن الوزارة حدثت قدرات مديرية المختبرات المركزية بالأجهزة والمعدات وزودتها بالكوادر البشرية، للتصدي لانتشار الفيروس، وإن هذه المختبرات الآن لها قدرات متطورة جدا، وأجرت فحوصات لـ52000 عينة من مختلف مناطق الأردن.

وثمن جابر دور الهيئة بتزويد المختبرات المركزية بأحدث الأجهزة المتطورة بتبرع من الوكالة الدولية، وجهودها في تعزيز قدرات مستشفى البشير بمسارع خطي وجهاز SPECT-CT لمعالجة السرطان.

وعلى صعيد متصل أثمرت الجهود التي تبذلها الهيئة مع الوكالة الدولية، على موافقة الوكالة على تمويل شراء جهاز تصوير طبي بأشعة جاما، أو التصوير المقطعي المحوسب بإصدار فوتون واحد (SPECT-CT) لقسم الطب النووي في مستشفى البشير لعلاج السرطان.

ويقدر ثمن هذا الجهاز بأكثر من 500 ألف يورو تكفلت شركة الفيصلية للأنظمة الطبية بالمساهمة بمبلغ 230 الف يورو، في حين ستتحمل الوكالة الدولية باقي المبلغ عبر مشاريع التعاون التقني التي تنفذها الهيئة بالتعاون مع وزارة الصحة/ مستشفى البشير، ويتوقع وصوله إلى مستشفى البشير العام الحالي.

وعبر جهود الهيئة مع الوكالة الدولية، تكفلت شركة “الكتا” بتزويد مستشفى البشير بمسارع خطي (Linear Accelerator) لعلاج السرطان يقدر ثمنه بأكثر من مليون يورو، كما تكفلت الوكالة عبر مشاريع التعاون التقني، على تدريب الكوادر العاملة وتزويد قسم الأشعة العلاجية في مستشفى البشير بالأجهزة المساندة لهذا الجهاز.-(بترا)