“الدولي” للألتراماراثون يقرر إلغاء بطولة العالم في العقبة

مصطفى بالو

عمان- خاطب الاتحاد الدولي للألتراماراثون، اتحاد القوى المحلي، يبلغه بإلغاء بطولة العالم لمسافة “50 كم”، والتي كان من المقرر أن يستضيفها اتحاد اللعبة في العقبة، يوم السابع والعشرين من كانون الأول (ديسمبر) المقبل، في واحة آيلة، وذلك بسبب تفشي انتشار فيروس كورونا في العالم خلال الفترة الحالية.

وتشير المعلومات الواردة إلى “الغد”، الى أن اتحاد اللعبة تسلم خطاب الاتحاد الدولي بقرار الإلغاء، الذي يحمل توقيع رئيس الاتحاد نديم خان، موضحا عدم قدرة الاتحاد الدولي على تأخير موعد البطولة، بسب ازدحام روزنامة أنشطته للعام المقبل 2021، وكذلك بسبب تفشي فيروس كورونا عالميا، ما قد يحرم عددا كبيرا من الدول العالمية المشاركة في الحدث العالمي النوعي، مؤكدا اعتزازه بقدرات الرياضية الأردنية عامة، واتحاد ألعاب القوى على استضافة كبريات الأحداث، واشاد بالنجاح الباهر الذي حققه اتحاد العاب القوى، عندما استضاف سباق “100 كم” النوعي، في واحة آيلة العام المقبل، وعززه الفريق الأردني بالحصول على الميدالية الفضية لأول مرة في تاريخ مشاركاته في مثل هذه السباقات، منوها بمكانة الاتحاد الأردني لألعاب القوى على خريطة هذه السباقات النوعية، وقدرته على تنفيذ روزنامة نشاطات الاتحاد الدولي للألتراماراثون.

ترتيب الأوراق محليا

على صيعد متصل، اجتمع مجلس إدارة اتحاد العاب القوى برئاسة المحامي سعد حياصات أمس، في مقر الاتحاد في مدينة الحسين للشباب، وذلك لمناقشة عدد من الأمور المدرجة على جدول أعمال الجلسة، التي يبرز أهمها تحديد موقفه من المشاركة في بطولة العالم للماراثون في كينيا منتصف تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وكذلك تحديد الموعد النهائي لبطولات الاتحاد المحلية، التي يبرز في مقدمتها بطولة المملكة للرجال والسيدات، التي حدد موعدها في وقت سابق في الثالث والعشرين من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وكذلك بطولة المملكة للشباب والشابات والناشئين والناشئات، وكذلك اعادة برمجة بطولة الواعدين والواعدات التي اعلن برنامجها في وقت سابق، وموقفه من استضافة بطولة غرب آسيا للشباب والشابات في ظل تفشي فيروس كورونا عالميا.

ومن المقرر، أن يخرج اتحاد اللعبة بالتشاور مع اللجنة الفنية، بجملة من القرارات بالنسبة للبطولات المحلية، الأمر الذي يخدم مدربي الأندية في ترتيب خطط الاستعداد، والتي تعرضت للارباك بسبب التوقف مرة ثانية اخيرا، الى جانب تعرفهم الى البرتوكول الطبي المشدد المتبع خلال المرحلة المقبلة، والذي عممته اللجنة الأولمبية اخيرا على الاتحادات الرياضية، لتطبيقه خلال اقامة بطولاتهم المحلية، لتعميم بنوده المتبعة قبيل إقامة المنافسات المحلية خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل ارتفاع عدد الإصابات المحلية بشكل مضاعف خلال الأيام الماضية، وسط تأكيدات اتحاد اللعبة ومنظومة الإدارية والفنية والأندية واللاعبين، على وقوفهم في خندق الواجب الوطني، ومساعدة الجهات الرسمية والصحية في حماية الوطن ضد انتشار كورونا.