“الدولي للاتصالات”: المهارات الرقمية تعزز التنمية المستدامة

إبراهيم المبيضين

عمّان – أكد الاتحاد الدولي للاتصالات مؤخرا أن الرقمنة والتطور المتسارع للتقنيات الحديثة المبنية على الإنترنت توفر فرصا جديدة لتطوير الاقتصادات وتعزيز التنمية المستدامة.

وقال الاتحاد الدولي للاتصالات عبر موقعه الإلكتروني الرسمي على شبكة الإنترنت إن ظهور التكنولوجيات الرقمية يتيح فرصاً جديدة غير عادية لتعزيز التنمية المستدامة العالمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من زيادة القدرة على الصمود إلى التخفيف من أضرار جائحة كوفيد19 وتقديم خدمات عامة أكثر فاالية.

ويشير الاتحاد الدولي للاتصالات إلى وجود شريحة كبيرة من الناس حول العالم اليوم لا يستطيعون جميعا الاستفادة من هذه الفرص، وخصوصا أن سرعة التغيير الرقمي كبيرة فيما تتسع الفجوة الرقمية بين شرائح المجتمعات المختلفة مع وجود نسبة من الناس لا تستطيع استخدام الإنترنت.

وقال الاتحاد إن هناك حاجة ملحة لسد الفجوة الرقمية في العالم، حيث يواجه أولئك الذين استبعدوا من التحول الرقمي اليوم خطر التخلف عن الركب بشكل أكبر. وأكد الاتحاد ضرورة ضمان توفر الخدمات الرقمية في كل مكان، وبأسعار ميسرة وفي متناول الجميع أيضاً.

آخر الأرقام العالمية تظهر أن قاعدة مستخدمي الشبكة العنكبوتية في جميع أرجاء العالم تضم أكثر من 5.2 مليار مستخدم، وذلك حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي، بنسبة انتشار بلغت حوالي

65.6 % وذلك قياسا بعدد سكان العالم المقدر العالم الحالي بأكثر من 7.7 مليار إنسان. ومعنى ذلك أن نسبة تصل إلى 34.4% من سكان العالم ما تزال غير قادرة على استخدام الإنترنت وما تزال محرومة من فوائد هذه الشبكة في كل القطاعات الاقتصادية.

ولمعالجة هذه المسألة الرئيسية، أطلق الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) كيانا جديدا مشتركاً لتنمية القدرات الرقمية لدعم المحرومين حالياً من موارد أو قنوات تنمية القدرات الرقمية القائمة.