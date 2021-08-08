“الدولي للقوى” يشيد بالشعب اليابان على اقامة الأولمبياد في ظل كورونا

طوكيو – اعترف رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، البريطاني سيباستيان كو، بأن الرياضة مدينة “بالعرفان” للشعب الياباني لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية في خضم جائحة كوفيد-19، مؤكدا أن تنظيمها في هذه الظروف “كان بمثابة معجزة “.

وصرح كو، بعد انتهاء برنامج ألعاب القوى: “نغادر الألعاب الأولمبية ولدينا انطباعًا رائعا عن الشعب الياباني. ندرك حجم الصعوبات التي كان عليهم تحملها أثناء تفشي الوباء ونحن مدينون لهم كثيرًا لاستقبالهم لنا بترحاب”.

وأشار كو إلى أن اليابان “قدمت مشهدًا استثنائيًا إلى رياضيينا أدوا فيه بصورة تفوق توقعاتهم. تنظيم الألعاب الأوليمبية في ظروف طبيعية أمر صعب، ولكن تنظيمها في هذه الظروف العصيبة كان بمثابة معجزة”.

وتعهد كو بإقامة ألعاب القوى مرة أخرى في اليابان “عندما يمكن للجمهور الاستمتاع بها بشكل أفضل، ومنحه فرصة مشاهدة ما خسر مشاهدته في الأسبوعين الماضيين”.

وبسؤاله عما إذا كان ينبغي مراجعة قائمة المواد المحظورة وتحديدًا المتعلقة بالماريجوانا، فيعتقد كو أنها “لحظة مناسبة للمراجعة”، لكنه أشار إلى ضرورة القيام بتلك المبادرة بالتنسيق مع وحدة نزاهة ألعاب القوى وبالتعاون مع الوكالة العالمية والوكالات الوطنية لمكافحة المنشطات، وقال “إنها مناقشة ضرورية”.

وأثنى كو على الأمريكية أليسون فيليكس التي توجت في طوكيو بميداليتين، واحدة ذهبية في تتابع سيدات 400 م X4 وبرونزية 400 متر، فقال: “فعلت أليسون الكثير من أجل رياضتها وخارج الرياضة كذلك. أعلم مدى تأثيرها على النساء في جميع رياضات الولايات المتحدة. نحن محظوظون بوجودها معنا، ما فعلته في خمس دورات أوليمبية يعد من كوكب آخر”. – (إفي)