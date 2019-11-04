“الدولي” يوفد خبير الجولف وستفال إلى الأردن

محمد عمّار

عمان – يصل إلى عمان يوم غد الأربعاء، الخبير الدولي الألماني مارتن وستفال، كموفد من الاتحاد الدولي للجولف R&A، وذلك للإطلاع على واقع رياضة الجولف الأردنية، تمهيدا للخروج بتوصيات متعددة، أهمها تأهيل كوادر تدريبية وطنية من كلا الجنسين، لتشكيل النواة الأولى للمدربين المحليين.

ويشغل مارتن حاليا، منصب المدير التنفيذي في رابطة الجولف المحترفين الأوروبية، وعضو المكتب التنفيذي للمجلس الأوروبي للجولف، وهو المسؤول عن تطوير رياضة الجولف حول العالم.

وتأتي هذه الزيارة بدعم من الاتحاد الدولي للجولف، والذي تلقى تقارير عن عمل الاتحاد الأردني في تطوير قطاع الناشئين، من خلال نجاحه في مشروع جولف المدارس، حيث درب الاتحاد أكثر من 1900 طالب وطالبة من مختلف الفئات العمرية، ونجاحه في تأهيل حكام أردنيين، حيث تعتبر الأردن الدولة العربية الوحيدة التي تستطيع منح شهادة التحكيم في المستويين الأول والثاني، من خلال تواجد رئيس حكام العرب الأردني هاني العبداللات.

وتم اعداد برنامج الزيارة من قبل أسرة الاتحاد للتشاور فيها مع مندوب الاتحاد الدولي، من أجل وضع الخطة المناسبة لتطوير رياضة الجولف في السنوات القادمة، في ضوء الإمكانيات المتاحة.

وكان الاتحاد الأردني للجولف، قد أرسل ملفا كاملا للاتحاد الدولي، عن نشاطاته وانجازاته وطموحاته، والذي لاقى قبولا كبيرا لديهم، ليقدموا الدعم للاتحاد، حيث وصلت الدفعة الثانية من معدات الجولف الخاصة بتدريب المدارس مجانا، وتقرر إيفاد خبير دولي على نفقتهم الخاصة.

يشار الى أن استراتيجية الاتحاد في زيادة انتشار اللعبة، بدأت في التحقق خاصة بعد توقيع مذكرة التفاهم مع شركة واحة أيلة للتطوير، والتي شكلت انطلاقة حقيقية في الاتجاه الصحيح، من خلال توفير كافة سبل الدعم المادي والمعنوي، وفتح أبوابها لجميع المنتخبات الوطنية.