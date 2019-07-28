الدويري يُشارك في تدريبات منتخب السلة

خالد تيسير العميري

عمان – شارك “القاطرة البشرية” أحمد الدويري في تدريبات المنتخب الوطني الاول لكرة السلة، التي أقيمت صباح اليوم الأحد، في إحدى الصالات الرياضية التي استأجرها اتحاد السلة لقرابة 9 ساعات، حتى يتسنى لـ “صقور النشامى” الاستعداد لنهائيات كأس العالم لكرة السلة 2019 في الصين، والتي تقام خلال الفترة الممتدة من 31 آب (اغسطس) وحتى 15 أيلول (سبتمبر) المقبلين.

وأظهر اللاعب الدويري – الذي غاب عن “صقور النشامى” في بطولة كأس ويليام جونز بسبب اجازته السنوية التي اعقبت الموسم الطويل والشاق مع فريقه بشيكتاش التركي – حماسه الكبير في التدريبات تحت قيادة المدرب الاميركي جوي ستايبينغ.

وينتظر أن ينخرط المجنس الأميركي دار تاكر بتشكيلة منتخب السلة خلال الايام القليلة المقبلة، قبل السفر إلى روسيا يوم الأربعاء المقبل للمشاركة في بطولة ودية إلى جانب المنتخبين الروسي والإيراني.

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