الديحاني: الكويت المستثمر الأول في الأردن ب18 مليار دولار

قال سفير دولة الكويت لدى الأردن عزيز الديحاني اليوم السبت إن دولة الكويت تعد المستثمر الأول في الأردن بمبلغ 5ر5 مليار دينار كويتي أي ما يعادل نحو 18 مليار دولار.

وأعرب الديحاني خلال لقاء نظمته جمعية رجال الأعمال الأردنيين تحت عنوان (تطور العلاقات الاقتصادية الأردنية – الكويتية) عن أمله أن يتوسع التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين إلى مستوى التعاون السياسي.

ولفت الى ان الأردن والكويت وقعا حتى الان نحو 73 اتفاقية مشتركة اغلبها اقتصادية وأن العمل جار لترتيب عقد اجتماعات اللجنة المشتركة واللجنة الفنية بين البلدين.

وأكد الديحاني عمق العلاقات التاريخية التي تربط الكويت والأردن بفضل رعاية واهتمام وحرص القيادة السياسية في البلدين بقيادة صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وأخيه العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني.

وأشار إلى أن هناك “توجها كبيرا لرجال الاعمال الكويتيين للاستثمار في الأردن في مشاريع عدة” مضيفا ان “الاردن يعنينا والاهتمام به هو توصية من القيادة السياسية في الكويت لبناء علاقات اقتصادية رائدة بين البلدين”.

واستعرض السفير الديحاني الدور الإنساني الكويتي في اسناد الجهود الأردنية لاستيعاب تداعيات أزمات اللجوء في المنطقة مثمنا دور جمعية رجال الاعمال الأردنيين في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين ومناقشة القضايا التي تهم القطاع الخاص الكويتي والاردني.

من جانبه قال رئيس جمعية رجال الاعمال الاردنيين حمدي الطباع خلال اللقاء ان دولة الكويت من ابرز الدول المستثمرة في الاردن الى جانب كونها احد اهم الشركاء التجاريين.

وأضاف الطباع ان الكويت تحتل المرتبة الثانية على مستوى الدول العربية بحجم الاستثمارات في البورصة الأردنية حيث بلغت 128ر1 مليار دولار خلال عام 2021.

ولفت الى ان التبادل التجاري بين البلدين خلال اول 8 اشهر من العام الحالي بلغ ما قيمته 199 مليون دولار.

ووصف العلاقات الاقتصادية الأردنية – الكويتية بأنها عميقة ومتجذرة لا سيما في المجالات التجارية والاستثمارية كاتفاقيات منع الازدواج الضريبي وحماية الاستثمارات المتبادلة والتي تجمع البلدين منذ عام 2001.

ولفت الطباع الى الدور الهام الذي يؤديه القطاع الخاص بكلا البلدين وسعيه المتواصل في بناء شراكات تجارية واستثمارية مشتركة الأمر الذي انعكس ايجابا على تطور العلاقات الثنائية.