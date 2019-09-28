الديمقراطيون يسرعون خطى عزل الرئيس الأميركي

واشنطن- يسرع الديمقراطيون خطى عزل الرئيس دونالد ترامب، مستندين إلى قضيتين تعتبران محور الاهتمام في الوسط الشعبي الاميركي أولاهما أن هناك “أدلّة واضحة على إساءته استخدام السُلطة من خلال مكالمته الهاتفيّة مع نظيره الأوكراني، والتي حث فيها “بحسب الديمقراطيين رئيس دولة أخرى للتدخل في الانتخابات الرئاسية، بالاضافة إلى إحيائهم قضية قديمة وهي “التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية والتي فاز فيها ترامب في العام 2016.

وفي أولى خطواتهم، طالب ديمقراطيّون والذين يرأسون لجاناً نافذة في مجلس النوّاب أول من أمس وزير الخارجيّة الأميركي مايك بومبيو المقرّب من ترامب بتزويدهم بوثائق حول قضيّة أوكرانيا، بغية “تسريع” التحقيق الرامي إلى عزل الرئيس”.

وجاء في بيان لرؤساء لجان الخارجيّة والاستخبارات والإشراف على السلطة التنفيذية، توجّهوا فيه إلى بومبيو، أنّ “رفضكم الامتثال لهذه المطالبة سيُشكّل دليلاً على عرقلة تحقيق مجلس” النوّاب في هذا الإجراء النادر ضدّ رئيس أميركي.

وكانت وثيقة لمخبر في أجهزة الاستخبارات المركزية بينت أنّ ترامب مارس ضغوطاً على الرئيس الأوكراني للإساءة إلى منافسه الانتخابي جو بايدن.

وفي هذا السياق كتب ترامب في سلسة تغريدات أول من أمس أنّ هذا الاتّصال كان “مثاليّاً” و”قانونيّاً تماماً”، “ليس ممكناً أن يكون أكثر شرفاً”، وهاجمَ الديموقراطيّين (“الحزب الذي لا يفعل شيئًا”) والصحافيين (“التافهين”) والمخبر الذي أبلغ عن المخالفات (“عميل حزب؟”).

وأظهر شريط فيديو حصلت عليه وكالة بلومبرغ، أن ترامب قال أثناء اجتماعه الخميس الماضي مع دبلوماسيّين من البعثة الأميركيّة لدى الأمم المتّحدة إنّه “في حالة حرب”.

ودعا الجمهوريّين عبر تغريدات على تويتر إلى “القتال”، مضيفاً بحروف كبيرة “مستقبل بلدنا على المحكّ”.

وفي ذات السياق قالت رئيسة مجلس النوّاب نانسي بيلوسي إنّ “تصرّفات الرئيس واضحة بشكل مقنع، وهذا لا يمنحنا أيّ خيار سوى المضيّ قدماً”.

وتابعت “هذا الأمر يتعلّق بالأمن القومي لبلدنا: إنّ رئيس الولايات المتحدة حنث بالقسم، ما من شأنه أن يُعرّض أمننا القومي للخطر، كما يعرض سلامة انتخاباتنا للخطر”.

وأعلنت أنّ رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب آدم شيف، الذي اتّهم الأسبوع الحالي ترامب بالتصرّف مثل “رئيس عصابة”، سيتولّى قيادة التحقيقات.

وقالت في مقابلة مع شبكة ام اس ان بي سي “سيستغرقون الوقت الذي يلزمهم ولن يكون الجدول الزمني هو الحكم. لكن ليس ضروريّاً أن يستمرّ ذلك طويلاً”.

وكانت بيلوسي تتهرّب من الضغوط المتزايدة داخل حزبها لعزل ترامب، في محاولة لإبقاء التركيز على خوض انتخابات العام المقبل.

لكنّ الأمور تغيّرت مع إصدار تقرير يتضمّن دعوة ترامب في 25 تموز(يوليو) الماضي الرئيس فولوديمير زيلينسكي الى الاساءة لبايدن، وما تلاها من شكوى للمخبر يزعم فيها أن البيت الأبيض حاول التستر على فحوى المكالمة.

ويبدو أنّ الديموقراطيّين الآن باتوا قادرين على حشد الغالبيّة التي يحتاجون إليها للتصويت من خلال اقتراح العزل في مجلس النواب- للمرة الثالثة فقط في تاريخ الولايات المتحدة- ما يمهد الطريق لمحاكمة محتملة للرئيس أمام مجلس الشيوخ الذي يُسيطر عليه الجمهوريّون.

وقال عضو لجنة الاستخبارات بمجلس النواب إريك سوالويل لشبكة سي إن إن أول من أمس، “يجب أن نتحرّك بسرعة ولكن ليس بتسرّع، يجب أن نركّز على الاتّصال مع أوكرانيا”.

وتابع “بصفتي مدّعيًا عامًا سابقًا، يجب أن أقول إنّ القضايا تكون أسهل بكثير عندما يعلن المتّهم عن الفعل، وهنا لا ينكر الرئيس ما قاله”.

وأضاف في اشارة الى هجوم ترامب على المخبر الذي لا يزال مجهولا وعلى شهود محتملين من البيت الابيض ضدّه وَصَفهم بأنّهم جواسيس وخونة، “لسنا بحاجة لجلسات استماع مدّتها أشهر… لدينا كلمات الرئيس شخصيًا ولدينا سلوكه بعد الواقعة”.

وقدّم المبعوث الأميركي إلى أوكرانيا كورت فولكر أول من أمس استقالته إثر تلقّيه استدعاءً من الكونغرس لاستجوابه في إطار التحقيق الرامي إلى عزل ترامب، بحسب ما أعلن مصدر طلب عدم كشف هويته.

وأكّد المصدر لوكالة فرانس برس حصول الاستقالة التي كشفت عنها في بادئ الأمر صحيفة الطلاب بجامعة أريزونا حيث يُدير فولكر أحد المعاهد. وهزّت الأحداث السريعة رئاسة ترامب التي بدأت قبل عامين ونصف عام. وكان ترامب أبدى الإثنين الماضي لا مبالاة إزاء ما ورد في وثيقة عميل الاستخبارات والذي اتّهمه فيها بأنّه سعى إلى ممارسة ضغوط على أوكرانيا للحصول على معلومات يُمكن أن تضرّ ببايدن، منافسة الديموقراطي الرئيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2020. وقال أمام الدبلوماسيّين الأميركيّين في الأمم المتحدة “تعلمون ما اعتدنا أن نفعله في الأيّام الخوالي حين كنّا أذكياء؟ اعتدنا على التعامل مع الجواسيس والخونة بطريقة مختلفة بعض الشيء عمّا نفعله الآن”. وبدأ ترامب يومه أول من أمس بسلسلة هجمات عبر تويتر على شيف الذي طلب أن يدلي المخبر عن المخالفات بشهادته أمام لجنته، فقد اتهمه بأنه قرأ “بشكل احتيالي” مذكرة البيت الأبيض الرسمية الخاصة بمكالمة أوكرانيا في جلسة استماع بشأن شكوى المخبر.

وقال ترامب “لقد أقدم على تغيير الكلمات تماما ليجعل الأمر فظيعا، ولأبدو أنا مذنبا. أدعوه إلى الاستقالة على الفور من الكونغرس بسبب هذا الاحتيال”.

وفي القضية الثانية والتي تعتبر مثلبا على ترامب وهي “تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية لصالحه” أظهرت تقارير أن ترامب كان أبلغ وزير خارجية روسيا وسفيرها لدى بلاده سيرغي لافروف أنه غير مهتم بمسألة تدخل موسكو في انتخابات 2016، وفق ما افادت صحيفة “واشنطن بوست”.

وأدلى ترامب بهذه التعليقات التي لم تُذكر سابقًا خلال الاجتماع في أيار (مايو) 2017 في المكتب البيضاوي والذي أوردت تقارير أنه كشف خلاله عن معلومات بالغة السرية تتعلق بتنظيم “داعش”.

وذكرت الصحيفة أنه قال للافروف والسفير سيرغي كيسلياك أنه غير مهتم بمسألة تدخل بلادهما في الانتخابات نظراً إلى أن الولايات المتحدة تقوم بالأمر ذاته في بلدان أخرى، بحسب ثلاثة مسؤولين سابقين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم.

وعُقد الاجتماع غداة إقالة ترامب مدير مكتب التحقيقات الفدرالي آنذاك جيمس كومي. وقال الرئيس للمسؤولين الروس إن إقالة كومي أزاحت عنه “ضغوطًا شديدةً”.

وأثارت تعليقاته قلق المسؤولين في البيت الأبيض الذين شددوا القيود على مذكرة تتحدث عن مجريات الاجتماع ليقتصر حق الاطلاع عليها على الشخصيات التي تملك صلاحيات أمنية رفيعة المستوى فقط.-(أ ف ب)