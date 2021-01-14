الدين العام للمملكة يرتفع 10% ويتجاوز 26.39 مليار دينار

عمان- الغد- ارتفع الدين العام المستحق على المملكة خلال الاحد عشر شهرا الأولى من العام الماضي 10%، متجاوزا 26.39 مليار دينار مقارنة مع مستواه في نهاية 2019.

ووفق بيانات النشرة المالية الشهرية الصادرة عن وزارة المالية، بلغ رصيد الدين الحكومي بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي حتى نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، ما نسبته 84.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبلغ رصيد الدين الحكومي حتى نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، بعد استثناء الصندوق ما قيمته 26.395 مليار دينار، أو ما نسبته 84% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 2020، مقابل 23.958 مليار دينار في نهاية عام 2019.

وبلغ صافي الدين الحكومي بعد استثناء صندوق استثمار أموال الضمان ما نسبته 79.4% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2020.

وبإضافة دين صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، البالغ 6.492 مليار دينار، يصل إجمالي الدين العام إلى 32.887 مليار دينار في الأحد عشر شهرا الأولى من العام الماضي.

وبلغت الإيرادات المحلية خلال الشهور الأحد عشر الأولى من عام 2020، إلى ما قيمته 5639 مليون دينار، مقابل 63545 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2019، وبانخفاض بلغ 714.8 مليون دينار، بحسب البيانات.

وأشارت النشرة إلى أن هذا الانخفاض في الإيرادات المحلية محصلة انخفاض الإيرادات غير الضريبية بنحو 974.9 مليون دينار، وارتفاع الإيرادات الضريبية بنحو 260.1 مليون دينار.

وسجلت بيانات النشرة وزارة المالية، عجزا ماليا في الموازنة العامة خلال الشهور الأحد عشر الأولى من عام 2020 بعد المنح نحو 1767 مليون دينار، مقابل عجز مالي بلغ نحو 1288 مليون دينار، للفترة ذاتها من عام 2019، حيث ارتفع عجز الموازنة 37%.

وبلغ العجز قبل المنح الخارجية نحو 2479 مليون دينار خلال الشهور الأحد عشر الأولى من عام 2020، مقابل عجز مالي بلغ نحو 1501 مليون دينار خلال الفترة نفسها من عام 2019.