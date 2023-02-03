الدين العام للمنطقة العربية 1.5 تريليون دولار

قالت الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الأسكوا)، رولا دشتي، إن الدين العام في المنطقة العربية يبلغ 1.5 تريليون دولار، حيث تعمل اللجنة مع جبهات متعددة لمعالجة الدين العام المتزايد في المنطقة العربية وتقلص الحيز المالي.

وجاءت تصريحات دشتي في كلمة ألقتها باسم اللجنة أمام المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة الذي عقد الليلة الماضية اجتماعًا تحت شعار “تسريع التعافي من جائحة كورونا والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 على جميع المستويات” حيث شمل الاجتماع على عروض تقديمية مميزة ومداخلات وحلقات نقاش تسلط الضوء على عمل المجلس في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والصحية والحكمية والمجالات ذات الصلة من خلال هيئاتها الفرعية المختلفة.

وقالت دشتي، إن الإسكوا تدعم الحكومات في تحسين استراتيجيات الاقتراض وتوفير الدعم الموجه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وتوليد المعرفة للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره فيما لا تزال المنطقة بحاجة إلى العمل والأمل والفرص.

وشددت دشتي على ضرورة أن يعمل الجميع بجدية أكبر خلال السنوات السبع المقبلة لتحقيق خطة عام 2030.

(بترا)