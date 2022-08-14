الدين العام يرتفع إلى 29.07 مليار دينار

ارتفع رصيد الدين العام المستحق على الأردن خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 1.2 بالمئة إلى 29.07 مليار دينار، مقارنة مع 28.7 مليار دينار في نهاية 2021.

وأظهرت إحصاءات وزارة المالية اليوم الأحد، أن الدين الداخلي للأردن، وصل في نهاية أيار الماضي إلى 13.8 مليار دينار والدين الخارجي نحو 15.2 مليار دينار.

وبهذا تصل نسبة الدين العام الأردني إلى 88.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

وفي السياق، أعلنت وزارة المالية مطلع العام الماضي عن تغيير منهجيتها في احتساب دينها العام بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي بحيث يتم استثناء ديونها من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والبالغة نحو سبعة مليارات دينار.

واعتمدت الحكومة مفهوم دين الحكومة العامة، والذي يعتبر الدين من صندوق استثمار أموال الضمان والبلديات والهيئات المستقلة دينا من مؤسسات تابعة للحكومة.