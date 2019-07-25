الديوان الملكي يعلن الحداد 7 أيام على السبسي

عمان- بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدرة، ينعى الديوان الملكي الهاشمي ببالغ الحزن والأسى وعميق التأثر المغفور له، بإذن الله، فخامة الرئيس الباجي قايد السبسي، رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، رحمه الله.

وبأمر من جلالة الملك عبدالله الثاني، يعلن الديوان الملكي الهاشمي الحداد على فقيد الأمة الكبير، الرئيس الباجي قايد السبسي، في البلاط الملكي الهاشمي لمدة سبعة أيام اعتبارا من اليوم الخميس.

والديوان الملكي الهاشمي إذ ينعى الفقيد الكبير، ليعرب عن تأثر وحزن جلالة الملك عبدالله الثاني، وشعب المملكة الأردنية الهاشمية بهذا المصاب الجلل، والوقوف إلى جانب الجمهورية التونسية والشعب التونسي الشقيق بهذه الظروف الصعبة، ويضرع إلى الله جلت قدرته أن يتغمد الراحل الكبير بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جنانه.

إنا لله وإنا اليه راجعون. -(بترا)