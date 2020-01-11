الديوان الملكي ينعى السلطان قابوس بن سعيد ويعلن الحداد ثلاثة أيام

عمان- بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى الديوان الملكي الهاشمي ببالغ الحزن والأسى وعميق التأثر المغفور له، بإذن الله، صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور، سلطان عُمان الشقيقة، رحمه الله.

وبأمر من جلالة الملك عبدالله الثاني، يعلن الديوان الملكي الهاشمي الحداد على فقيد الأمة الكبير، جلالة السلطان قابوس بن سعيد، في البلاط الملكي الهاشمي لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم السبت.

والديوان الملكي الهاشمي إذ ينعى الفقيد الكبير، ليعرب عن تأثر وحزن جلالة الملك عبدالله الثاني، وشعب المملكة الأردنية الهاشمية بهذا المصاب الجلل، والوقوف إلى جانب سلطنة عُمان والشعب العُماني الشقيق بهذه الظروف الصعبة، ويضرع إلى الله جلت قدرته أن يتغمد الراحل الكبير بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جنانه.

إنا لله وإنا إليه راجعون.