الديون..مدخل الأزمات الاقتصادية

محمد البشير*

عمان – شكلت المديونية قاسماً مشتركاً أعظم في الازمات المالية التي مرت بها البشرية، سواء كانت ذات علاقة بتعثر المشاريع او سقوط الدول، وفي كل ازمة من هذه الازمات كان الجميع يتحدث عن ضرورة اخذ العبر ومراعاة أسباب هذه الازمات واتخاذ القرارات والاجراءات المناسبة كمدخل للتشريعات التي يجب ان تستند عليها علاقات الانتاج والاستهلاك في مجتمع ما بعد الازمة، الا ان الحقيقة كانت غير ذلك.

إذ بعد مرور بضع سنوات من التعافي، يعود أصحاب رأس المال أو الطامحين للانتساب الى طبقة رأس المال في العبث مرة اخرى بالتشريعات على وجه الخصوص من حيث التعديل أو التحديث، بعد استهدافه من هذه التشريعات عبر تجاوزها أو الاعتداء عليها أو تطويعها ليكون تطبيقها مقتصراً على العامة من المواطنين، خاصة بعد تحالف المال والسلطة، المستثنى من تطبيق القانون وبالتحديد ما يتعلق منها بحقوق الخزينة، أو بالتغول على النفقات كمشتريات الحكومة سواء كان ذلك ذا علاقة بالاثاث، السيارات، عقارات أو كان متعلقاً بالعطاءات الحكومية على مختلف اشكالها، طرق، مدارس، مستشفيات وعيادات طبية وغيرها الكثير، حيث ضخم هذا السلوك من النفقات الجارية على حساب النفقات الرأسمالية من جهة والى الاعتماد على الضرائب والديون لتغطية هذه الاعتداءات، الفساد او النفقات من جهة اخرى مما أدى الى تكرار الازمة بعد الازمة.

ضمن السياق اعلاه نجد ان المديونية كانت سبباً رئيسياً لحدوث اهم الازمات التي مرت بالعالم الرأسمالي والتي انعكست على دول العالم المختلفة، ودفع الناس الفقراء ومتوسطي الدخل ثمناً لها.