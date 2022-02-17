الذئب الوحيد حصرياً على منصة نوربلاي باللغة العربية

للأسبوع الثالث على التوالي تعرض نوربلاي النسخة الحصرية باللغة العربية لمسلسل الذئب الوحيد، الذي حصد ملايين المشاهدات منذ عرضه الأول، والذي يقدم القصة الملحمية للصراع ضد منظمة “جالوت” المنظمة السرية الإرهابية الخطيرة التي تجند العملاء من الداخل لأغراضها الخاصة، وتعمل على تقسيم الدول إلى أجزاء صغيرة، والإطاحة بالحكومات بانقلابات، وتأسس حكومات عميلة في حد ذاته، بالإضافة الى نشاطاتها في العمل كمخرّب اقتصادي، وإثارة التمييز العرقي والتسبب في اضطرابات داخلية.

ولا يعد مسلسل الذئب الوحيد مسلسلا تاريخياً، وإنما هو عبارة عن فكرة لتجسيد الواقع وعكسه من خلال أحداث درامية، مشوقة ومثيرة، كالعديد من أفلام ومسلسلات الأكشن الغربية، استعدادًا لتسليط الضوء على تاريخ تركيا الحديث، وتغطية الانقلابات التي مرت بها تركيا بالإضافة إلى عمليات القتل وعرض الصراع بين الخير والشر ونقاط التحول في التاريخ الحديث على الشاشة، كما يسلط المسلسل الضوء على تاريخ تركيا القريب، حيث سيتناول الانقلابات السابقة وجرائم القتل التي شهدتها البلاد، بالإضافة إلى أحداث معاصرة شهدتها المنطقة.

ويضم طاقم المسلسل عدداً من مشاهير الشاشة التركية، كجيهان أونال وداملا جولباي ومراد هان وكورشات ألنياتشيك وحسن دينيز ياران وبولات بيلجين ودينيز إيفين.

وقال مؤسس شركة ميثاق للإنتاج الإعلامي المالك لمنصة نوربلاي، عبد الله المصطفوي الهاشمي إن مسلسل الذئب الوحيد حقق شهرة كبيرة خلال وقت قصير في الوطن العربي لطبيعة الأحداث التي يسردها بالإضافة إلى أن الدراما التركية لديها جمهور واسع وكبير على نطاق الوطن العربي، من مختلف الفئات العمرية، وأن ميثاق ستعمل بجد للتعاقد على العديد من المسلسات التركية الجديدة لتكون دائماً محل ثقة مشتركيها.

وأكدت شركة على لسان مؤسسها عبد الله المصطفوي الهاشمي، أن الشركة ستقوم بعرض كل ما هو جديد على منصتها، وأن التنويع في محتوى المنصة يهدف إلى الوصول إلى مشتركين جدد، من خلال إتاحة الأعمال الدرامية الفريدة التي تناسب الأسرة العربية وأنها وفرت حالياً العديد من المسلسلات التاريخية التركية والعربية والكورية والكازاخستانية.