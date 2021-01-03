الذاكرة الجماعية والنسيان الجماعي بعد الحرب في لبنان

وداد حلواني* – (مركز بروكينغز) 22/12/2020

أدت الحرب الأهلية في لبنان (1975-1990) إلى نتائج كارثية، ولا سيما اختفاء 41.517 شخصاً وسقوط 144.240 قتيلاً. وفي العام 1982، وبسبب اختطاف زوجي، قمت بتأسيس جمعية “لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان” للمطالبة بالإفراج عن المخطوفين وبتحقيق العدالة. وعندما بدأنا العمل، لم نكن قد سمعنا بعبارة “العدالة الانتقالية”، فكل ما أردناه هو العدالة، من دون أي نعوت أو صفات. لكننا اكتشفنا لاحقاً أن ما قمنا وما نزال نقوم به بحثاً عن الحقيقة والعدالة للمفقودين وعائلاتهم يتطابق مع مصطلح “العدالة الانتقالية”.

في خلال ورشة العمل التي نظمها مركز بروكينغز الدوحة حول العدالة الانتقالية في آذار (مارس) 2020 والتي تسنتْ لي فرصة المشاركة فيها، جرى نقاش قضية المفقودين والمخفيين قسراً في دول عربية عدة، ودور العاملين على هذه القضية، بمَن فيهم عائلات الضحايا والناشطون الحقوقيون والسياسيون. وبينما تختلف حيثيات هذه القضية ومساراتها بين بلدٍ وآخر، نظراً إلى السياقات السياسية المختلفة المرتبطة بها، فإنها تلتقي جميعاً على مبدأ واحد: الحق في معرفة مصير الأحباء الذين غُيِّبوا.

أنشأت لجنة الأهالي، كجزءٍ متممٍ لعملها، أرشيفاً خاصاً للأشخاص المفقودين من منظور المفقودين وعائلاتهم (أسماؤهم، وأعدادهم، وتواريخ اختطافهم وأماكنها، إضافة إلى جمع وثائق تسلط الضوء على الأوضاع السياسية والأمنية التي كانت سائدة خلال الحرب وفترة ما بعد الحرب في لبنان). ونحن نعمل حالياً على مأسسة هذا الأرشيف تمهيداً لجعله متاحاً أمام الجميع. وتسرد مواد هذا الأرشيف مرحلة طويلة وقاتمة عاشها لبنان في خمسة عشر عاماً (1975-1990)، والتي لا ينبغي تجاهلها أو طمسها أو تحسين صورتها، وبحيث تشكل بالتالي جزءاً من تاريخ البلد الحديث الذي ينبغي نشره على نطاق واسع.

وإضافة إلى ذلك، في حال عدم عثور عائلات المفقودين والمخطوفين على جثث أحبائهم أو رفاتهم، فإن هذا الأرشيف يؤكد على الأقل وجود هؤلاء الأشخاص. وإذا كانت الدولة تستطيع منع الأفلام والدراسات والبيانات والنشاطات التي تسلط الضوء على الحقائق التي تريد إبقاءها طي الكتمان ومدفونة في الماضي، فإنها لن تتمكن من منع هذا الأرشيف أو حذفه أو طمسه كما فعلت بأجساد المفقودين.

الطائفية وازدواجية العدالة

لقد ترسخت الطائفية في لبنان أكثر فأكثر في فترة ما بعد الحرب، ما أفقد مفهوم المواطنة معناه. فقد أُنيطت مسؤولية إدارة البلد بقيادات الجهات التي كانت فاعلة في الحرب. وتقاسمت هذه الجهات المناصب ووزعت في ما بينها خيرات البلاد، ضاربة بعرض الحائط مصالح لبنان وشعبه، الأمر الذي حال -ويحول حتى اليوم- دون قيام دولة فعالة يمكنها أن تؤمن قدرة وصول ملائمة إلى العدالة. وتطيف العقاب والجريمة بدورهما؛ حيث تستوجب معاقبةُ شخص على جرمٍ ارتكبه موافقة مرجعيته الطائفية، التي لها حق القبول أو الرفض، وغالباً ما ترفض حفاظاً على سمعة الطائفة التي ينتسِب إليها المُرتكِب.

وعوضاً عن تحقيق العدالة عبر مساءلة مجرمي الحرب، سارع المسؤولون إلى إصدار قانون عفو عام رفعَ من شأنِ الذين ارتكبوا الجرائم وهمش ضحاياهم تحت راية إحلال السلام ومقولة “عفا الله عما مضى”.

انتفاضة تشرين الأول (أكتوبر) والعدالة الانتقالية

خلال الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في 17 تشرين الأول (أكتوبر) 2019 ضد النهج السياسي الرسمي الحالي، تخلت نسبة لا بأس بها من اللبنانيات واللبنانيين عن انتماءاتها الطائفية والمذهبية وتوحدتْ من أجل المطالبة بمساءلة الحكام الذين تعاقبوا على الحكم على مدار الأعوام الثلاثين التي تلتْ الحرب حتى اليوم (1990-2019). وكان هذا الحدث بمثابة دعوة ضمنية إلى وجوب التعامل مع الماضي، مهما كان سوداوياً أو مؤلماً، ووجوب محاسبة مجرمي الحرب.

وكانت مشهديةُ ساحاتِ الانتفاضة تظهِرُ وعيَ الناس ورفضهم للتطييفِ والتمذهبِ والتمنطقِ والتعصب. وتذكر هذه المشهدية بتشكيلنا منذ 38 عاما -نحن أهالي المفقودين – طائفةً عابرة للطوائفِ والمذاهب والمناطق. وتُذكِّر بأن كل المرتكبين “كلن يعني كلن” ما يزالون يتحكمون، حتى اليوم، في مفاصلِ البلادِ والعباد لأنهم معصومون من المحاسبة.

وقد تأكد موقف اللجنة الدائم بأنه ينبغي على المجتمع اللبناني القيام بالمحاسبة على الفظائع المُرتكَبة خلال الحرب، وفي مقدمتها ملف المفقودين. فهل فتحت الانتفاضة الباب أمام إقامة حوار حول العدالة الانتقالية في لبنان؟ وهل علينا جميعاً أن نحرص على بقاء هذا الباب مفتوحاً؟

الإنجازات والتحديات التي واجهتها لجنة الأهالي

عملت اللجنة بلا كلل وواجهت شتى التحديات والعراقيل في زمن الحرب، حينما كانت شريعة الغاب هي السائدة، وكانت الحياة تسري بأمرة الميليشيات المتقاتلة التي كانت سلطتها أقوى من سلطة الدولة، من دون أي اعتبار لأمن السكان المدنيين وسلامتهم.

وكان التحدي الأكبر في مرحلة ما بعد الحرب هو اضطرارنا إلى التعامل مع قيادات الميليشيات ذاتها التي تعاملنا معها خلال الحرب. فعضضنا على الجرح، وجَهَدْنا من أجل تخطي ما أمكن من العراقيل والأخطار، ولا سيما الانقسامات العميقة والاصطفافات المذهبية والسياسية. وقد نجحنا في البقاء على مسافة واحدة من الجميع، وتابعنا مسيرة المطالبة بمعرفة مصير المفقودين، على الرغم من كل محاولات الابتزاز والرشوة والتهديد، وتمكننا من منع الاستغلال السياسي للقضية.

وكان من المهم أن اللجنة، في مسار بحثها عن ذويها، استطاعت غرس بذور يمكن الارتكاز عليها سعياً إلى تحقيق سلام حقيقي. فقد روجت لفكرة وجوب التعامل مع الماضي ومواجهته من أجل السير نحو مستقبل مستقر وآمن. واستطاعتْ خرق حائط اللامبالاة الذي اتسم به المجتمع ودعته إلى تحمُّل مسؤولياته عبر إنشاء إطار أصدقاء للقضية، وتمكنا معاً (لجنة الأهالي والأصدقاء) من إطلاق حملات شعبية طالبت بمعالجة هذه المأساة، فضلاً عن باقي مطالب لجنة الأهالي، ولا سيما مطلب إعلان يوم 13 نيسان (أبريل)، وهو تاريخ بداية الحرب الأهلية في لبنان، يوماً وطنياً للذاكرة وإقامة نصب تذكاري لجميع ضحايا الحرب، بما في ذلك المفقودون.

وفي العام 2014، قدمت اللجنة إلى مجلس النواب مسودة قانون للكشف عن مصير المفقودين والمخفيين قسراً. واستطاعت، بتاريخ 13 تشرين الثاني (نوفمبر) 2018، انتزاع قانون كرس حق الأهالي في معرفة مصير أحبائهم. واستطاعت أيضاً فرض تعيين أعضاء الهيئة الوطنية المستقلة للكشف عن مصير المفقودين والمخفيين قسراً في 3 تموز (يوليو) 2020. وهذه خطوات مهمة تم إنجازها بصبر الأهالي وهمتهم ودموعهم وتمسكم بحقهم، في خلال مسار طويل وعسير بغية الوصول إلى الحقيقة والعدالة للمفقودين. ومهما طال المسار، لا بد من أننا سنصل في يوم من الأيام.

*مؤسِّسة “لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان”.