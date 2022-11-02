الذكاء الاصطناعي يكشف عن المنتخب الفائز بكأس العالم 2022؟

كشفت شركة الذكاء الاصطناعي توقعاتها المتعلقة بالمنتخب الذي سيتوّج بلقب كأس العالم 2022، والتي تستضيفها قطر، خلال الفترة ما بين 20 نوفمبر/ تشرين الثاني و18 ديسمبر/ كانون الأول القادمَين.

ونشر موقع sport.le360 المغربي الدراسة التي قامت بها شركة الذكاء الاصطناعي “Twenty First”، وكشفت خلالها عن توقعاتها لجميع المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم 2022، حيث اعتمدت في توقعاتها على ترتيب المنتخبات في التصنيف الدولي، ونتائج المباريات الأخيرة، وتقييم اللاعبين وقيمتهم السوقية، وغيرها من العوامل، وعلى إثرها ظهرت النتائج.

وعرض الذكاء الصناعي نتائج جميع المنتخبات المشاركة في البطولة وعددها 32 منتخبًا، في دور المجموعات، ودور الـ16، والدور ربع نهائي، والدور نصف نهائي، والمباراة النهائية.

نتائج مباريات دور المجموعات في كأس العالم 2022

وأفضت الدراسة إلى تأهل السنغال وهولندا عن المجموعة الأولى، وإنجلترا والولايات المتحدة عن المجموعة الثانية، والأرجنتين وبولندا عن المجموعة الثالثة، وفرنسا والدنمارك عن المجموعة الرابعة، وإسبانيا وألمانيا عن المجموعة الخامسة.

وفجرت twenty first مفاجأة مدوية؛ إذ توقعت تأهل المغرب وكندا عن المجموعة السادسة على حساب بلجيكا وكرواتيا، فيما تأهلت البرازيل وسويسرا عن المجموعة السابعة، وكوريا الجنوبية والبرتغال عن المجموعة الثامنة.

نتائج مباريات دور الـ16 بحسب توقّعات twenty first

هولندا x الولايات المتحدة الأمريكية (1-2)

الأرجنتين x فرنسا (بعد الوقت الإضافي) (1-2)

الدنمارك x بولندا (1-0)

إنجلترا x السنغال (2-0)

إسبانيا x كندا (1-0)

البرازيل x كوريا الجنوبية (2-0)

المغرب x ألمانيا (1-3)

البرتغال x سويسرا (1-1)، ثم تأهل منتخب البرتغال بركلات الترجيح

نتائج مباريات الدور ربع النهائي

إسبانيا x البرازيل (1-2) (بعد الوقت الإضافي)

الولايات المتحدة x فرنسا (0-2)

ألمانيا x البرتغال (2-1)

إنجلترا x الدنمارك (2-0)

نتائج مباريات الدور نصف النهائي

فرنسا x البرازيل (1-2)

إنجلترا x ألمانيا (2-2)، ثم تأهل منتخب إنجلترا بركلات الترجيح

المباراة النهائية

البرازيل x إنجلترا (1-0)