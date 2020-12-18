الذكرى الرابعة للهجوم الإرهابي في قلعة الكرك

عمان – الغد – يصادف اليوم الجمعة، الذكرى الرابعة للهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة الكرك، وتركزت أحداثه داخل القلعة التاريخية للمدينة، يوم 18 كانون الأول من العام 2016، حين قام أفراد يتبعون لعصابة داعش الإرهابية بإطلاق النار واحتجاز مجموعة من الرهائن من بينهم سياح أجانب.

وأسفر الهجوم الإرهابي عن استشهاد عشرة أشخاص، بينهم سبعة من رجال الأمن وسائحة كندية إلى جانب إصابة 34 شخصا آخرين.

والشهداء هم:

– الشهيد المقدم سائد محمود المعايطة “قوات الدرك”

– الشهيد محمد ابراهيم سلامة البنوي “قوات الدرك”

– الشهيد شافي سلامة فنخور الشرفات “قوات الدرك”

– الشهيد يزن هاني محمد صعنون “الأمن العام”

– الشهيد صهيب جمال عبدالكريم السواعير “الأمن العام”

– الشهيد علاء موسى محمود نعيمات “الأمن العام”

– الشهيد حاكم سالم عبدالحميد الحراسيس “الأمن العام”

– الشهيد ابراهيم مدالله البشابشة “مواطن”

– الشهيد ضياء علي الشمايله “مواطن”

مزيد من التفاصيل:

10 شهداء من الأمن والدرك والمواطنين وسائحة كندية بأحداث الكرك