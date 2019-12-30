العرب والعالمعربي

الذكرى الـ13 لإعدام صدام حسين تصادف اليوم

منذ 3 ساعات

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تصادف اليوم الاثنين، الذكرى الـ13 لإعدام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، والذي نفذ فجر يوم عيد الأضحى الموافق 30 كانون الأول/ديسمبر 2006.

ونفذ حكم الإعدام في صدام حسين، بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وانتهت بذلك مرحلة من تاريخ العراق الذي حكمه صدام لنحو ربع قرن قبل أن تتم الاطاحة به اثر غزو العراق الذي قادته القوات الأمريكية عام 2003.

وصور مشهد الإعدام في فيديو عبر جهاز هاتف محمول لمدة 2:38 دقيقة، قامت بعرضه بعض القنوات الفضائية العربية والأجنبية، ويصور آخر اللحظات الأخيرة قبل اعدام الراحل صدام حسين.

وقد ذكر مستشار رئيس الوزراء العراقي للأمن القومي موفق الربيعي، أن صدام حسين في تلك اللحظة كان متماسكا حتى النهاية وكان يردد: “الموت لأميركا، الموت لإسرائيل، عاشت فلسطين، الموت للفرس المجوس”.

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