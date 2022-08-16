الذنيبات: العمل في “الفوسفات” يتواصل بوتيرة عالية وطموحة

أكد رئيس مجلس إدارة شركه مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات، إن الشركة ماضية في تحقيق المزيد من الانجازات على صعيد الاستثمارات وتطوير العمل، انسجاما مع التوجهات الملكية للتحديث والتطوير وترجمة لرؤية التحديث الاقتصادي للحكومة.

وقال إن العمل في الشركة يتواصل بوتيرة عالية وطموحة، لإقامة المزيد من المصانع للأسمدة في العقبة والشيدية خلال السنوات القليلة المقبلة، بكلفة تقدر بنحو 5ر1 مليار دولار، في إطار من الشراكات المحلية والدولية.

واضاف خلال لقائه اليوم، رئيس وأعضاء مجلس نقابة العاملين في المناجم والتعدين، ورؤساء وأعضاء اللجان النقابية في النقابة العامة، ان رؤية الشركة نحو تشجيع الاستثمار تنبع من أهميته كمسؤولية وواجب وطني، ودعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مقوماته.

وبين الدكتور الذنيبات، بحضور عدد من أعضاء مجلس الادارة، والرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبد الوهاب الرواد ومدراء الإدارات في الشركة، ان شركة مناجم الفوسفات الاردنية، تمكنت خلال السنوات الماضية من إرساء وتعزيز الثقافة المؤسسية والعمل بروح الفريق الواحد في برامجها، مؤكدا أن الأرقام والانجازات التي حققتها الشركة تعكس هذا النهج في العمل المؤسسي.

وعرض الدكتور الذنيبات خلال اللقاء لواقع الشركة وخططها المستقبلية، مبينا أن الشركة تولي أهمية خاصة لمراجعة الخطط وتقييمها؛ بما يعزز من قدرتها في المنافسة ومكانتها في سوق الفوسفات العالمي.

وشدد على أهمية العلاقة بين الشركة والنقابة، وتكامليتها خدمة للشركة ومصلحة العمل، وحرصا على استمرارها وديمومتها، مؤكدا أن الانجازات التي حققتها الشركة، تعكس جهود العاملين وانتمائهم للشركة واخلاصهم في العمل.

وأعرب الدكتور الذنيبات، عن تقديره لرئيس وأعضاء مجلس النقابة وجهود العاملين في مواقع الشركة المختلفة، وحرصهم على مستقبل الشركة وازدهارها واستقرارها، مشيدا كذلك بدور النقابة باعتبارها شريك في العمل ومسيرة الشركة.

وأعرب عن استعداد الشركة لدعم المشاريع التنموية والانتاجية في المناطق التي تعمل بها، وتسهم في توفير فرص عمل لأبناء المجتمعات المحلية؛ بما يسهم في دعم الجهود المبذولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفيما يتعلق بالتأمين الصحي للعاملين في الشركة، أكد الدكتور الذنيبات حرص الشركة على تقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية للعاملين في الشركة ومتقاعديها، داعيا الى ضرورة الاستفادة من التامين الصحي في إطار من المسؤولية.

وكان رئيس نقابة العاملين في المناجم والتعدين خالد الفناطسة، اشاد بإنجازات الشركة وجهود رئيس وأعضاء مجلس الادارة والإدارة التنفيذية، والتي اسهمت في النهوض بالشركة ووضعها في مسارها الصحيح.

واكد الفناطسة، حرص العاملين في الشركة على استقرارها، واستمرارها كرافد للاقتصاد الوطني، مشيدا بانفتاح رئيس مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية على العاملين خدمة لمصلحة العمل والاستقرار والأمن الوظيفي للعامل.

من جانبهم، أعرب أعضاء مجلس النقابة عن تقديرهم لدور رئيس مجلس إدارة الشركة، وإدارتها التنفيذية، والجهود المبذولة لتحسين واقع الشركة، وأوضاع العاملين فيها.