الذنيبات رئيساً لمجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية

عمان- أقرت الهيئة العامة لشركة مناجم الفوسفات الأردنية، تقرير مجلس إدارة الشركة للعام 2019، وخطة عملها المستقبلية وصادقت عليهما.

كما وافقت الهيئة العامة خلال اجتماع عقدته اليوم الاربعاء باستخدام تقنية الاتصال المرئي، على اقتراح مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 10 بالمئة من القيمة الأسمية للسهم.

وأقرت الهيئة العامة تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانياتها وحساباتها الختامية الاخرى، واوضاعها المالية، وصادقت على الميزانية السنوية للشركة وحساب الارباح والخسائر.

وانتخبت الهيئة، خلال الاجتماع الذي حضره مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي، مجلس إدارة جديد للشركة لمدة أربع سنوات قادمة وفق أحكام قانون الشركات والنظام الأساسي للشركة.

وعقد المجلس الجديد اجتماعاً منفصلاً عن بُعد، تم خلاله انتخاب الدكتور محمد الذنيبات رئيساً لمجلس إدارة الشركة للسنوات الأربعة المقبلة، والدكتور عادل شركس نائباً للرئيس، وقد بلغت نسبة المقترعين ممن يحق لهم الاقتراع 94 بالمئة.

وكان رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور محمد الذنيبات، عرض خلال الاجتماع للأوضاع التي مرت بها الشركة العام الماضي، في ظل الانخفاض الحاد في أسعار منتوجات الأسمدة الفوسفاتية في الأسواق العالمية.

وقال، إن الشركة حققت خلال العام الماضي أرباحاً بقيمة 20 مليون دينار نتيجة لزيادة كميات الانتاج وسياسة ضبط النفقات المتواصلة التي اتبعتها الشركة.

وطمأن الدكتور الذنيبات الهيئة العامة على وضع وأداء الشركة للعام الحالي، مبيناً أن الشركة استطاعت خلال الربع الأول من العام الحالي، تسجيل زيادة بنسبة 19 بالمئة بحجم صادراتها مقارنة بنفس الفترة للعام الماضي، حيث بلغت كمية الزيادة في صادرات الشركة من الفوسفات للربع الأول من هذا العام 190 ألف طن مقارنة مع الربع الاول لعام 2019.

وقال، إن المجمع الصناعي التابع للشركة في العقبة شهد تحسنا في إنتاجه وأداء العاملين فيه، خلال جائحة كورونا، حيث حقق المجمع خلال شهر أيار للعام الحالي أعلى انتاج للسماد بلغ 66 ألفاً و400 طن لأول مرة منذ العام 2011، فيما حقق المجمع كذلك خلال ذات الشهر أعلى كمية إنتاج لمادة فلورايد الألمنيوم منذ تاريخ إنشاء المجمع.

وبين أن صادرات الفوسفات الخارجية بلغت، منذ بداية العام الحالي ولغاية شهر أيار 380 ألفاً و400 طن، ويعد أعلى إنتاج للشركة مقارنة بذات الفترة للعامين الماضيين، فيما بلغت صادرات الشركة الهندية الأردنية للكيماويات المملوكة بالكامل لشركة مناجم الفوسفات الأردنية منذ بداية العام الحالي 110 آلاف و573 طناً، وهو أعلى من إنتاجها لنفس الفترة للعامين الماضيين.

كما شهدت الشركة زيادة في إنتاج حامض الفوسفوريك منذ بداية العام الحالي ولنهاية شهر أيار، بواقع 27 ألف طن متري والكبريتيك بواقع 89 ألفاً و181 طناً مترياً، مقارنة بذات الشهر للعامين الماضيين.

وأشاد الدكتور الذنيبات بجهود العاملين في الشركة وبخاصة خلال جائحة كورونا، مؤكداً استمرار عجلة الانتاج في الشركة وفق الخطة المعدة، والتي تسعى من خلال للوصول إلى الأسواق العالمية وتسويق مادة الفوسفات والأسمدة الفوسفاتية وفق تنافسية قوية ومميزة، والاستمرار في تنمية ودعم المجتمعات المحلية انطلاقا من المسؤولية الوطنية والمجتمعية للشركة.

وكان مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي، أكد أن شركة مناجم الفوسفات الأردنية شكلت انموذجا نفتخر به على الصعيدين الدولي والعالمي في الإستثمار المتنوع، مبينا ان الشركة خطت خطوات سريعة لتقوية موقفها المالي وحقتت الكثير من الانجازات والارباح بنسب كبيرة وعالية رغم ما مرت به من ظروف، ما زاد من سمعتها ومكانتها.

وأشاد العرموطي بالخطوات الكبيرة لشركة مناجم الفوسفات والتي أسهمت في الحفاظ على مكانتها كداعم للإقتصاد الوطني، وتوفير فرص العمل للاردنيين والمساهمة في الحد من البطالة، و خدمة وتنمية المجتمعات المحلية، بالإضافة الى مساهمتها الفاعلة في دعم الجهود الوطنية للتعامل مع جائحة كورونا.

بترا