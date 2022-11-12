الذنيبات يشكر العاملين في الفوسفات على النتائج غير المسبوقة في الأرباح والمبيعات

اكد رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور الذنيبات، أن النتائج غير المسبوقة للشركة في الأرباح والمبيعات وكميات الانتاج، تعكس نجاح وشمولية خطط الشركة، وجهود العاملين فيها، وكفاءة إدارة مواردها في جميع المجالات.

واعرب الذنيبات عن تقديره لجهود أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، ورئيس وأعضاء النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين، وجميع العاملين في مواقع الشركة المختلفة والشركات التابعة والحليفة.

وحققت شركة مناجم الفوسفات الاردنية ارتفاعا كبيرا في صافي الارباح قبل الضريبة حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي 2022 بلغ 786.496 مليون دينار ، وبنسبة تحسن مقدارها 224.5 %، عن ذات الفترة من العام الماضي 2021، والتي بلغت في حينه 242.384 مليون دينار.

كما بلغ صافي أرباح الشركة بعد الضريبة، بحسب نتائج اعمالها للربع الثالث من العام الحالي، 600.182 مليون دينار بنسبة زيادة مقدارها 232 %، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 180.784 مليون دينار.

واظهرت النتائج ارتفاعا في صافي الأرباح التشغيلية للشركة لنهاية الربع الثالث من العام الحالي لتبلغ 723.171 مليون دينار، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي والتي بلغت 227.048 مليون دينار، وبنسبة زيادة مقدارها 219 %.