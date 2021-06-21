الذنيبات يلتقي رئيس وأعضاء مجلس نقابة العاملين في المناجم والتعدين

عمان-الغد– التقى رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات اليوم الاثنين، رئيس مجلس نقابة العاملين في المناجم والتعدين خالد الفناطسه وأعضاء مجلس النقابة.

وطمأن الدكتور الذنيبات، رئيس وأعضاء مجلس النقابة، عن واقع الشركة، مبنيا أنها في وضع مستقر ومريح.

واكد الدكتور الذنيبات، بحضور الرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبد الوهاب الرواد، أهمية العلاقة بين الشركة والنقابة، وتكامليتها خدمة للشركة وحرصا على استمرارها وديمومتها، معربا عن تقديره لرئيس وأعضاء مجلس النقابة وجهود جميع العاملين في مواقع الشركة المختلفة، وحرصهم على مستقبل الشركة وازدهارها واستقرارها.

وعرض الدكتور الذنيبات، خلال اللقاء الاجراءات التصحيحية التي اتخذتها الشركة خلال السنوات القليلة الماضية، وأسهمت في استقرار الوضع المالي للشركة وتحسين أدائها وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية، والتخلص من الخسائر وتحقيق الأرباح، وتخفيض كلف الإنتاج وزيادته.

وقال إن الشركة وقعت إتفاقيات مع عدد من الشركات العالمية، منها اتفاقية مع إحدى الشركات الهندية لإنشاء مصنع في الشيدية لإنتاج فلوريد الألمنيوم بكلفة تقدر بنحو 25 مليون دولار، يوفر 80 فرصة عمل، واتفاقية مع شركة العقبة للصناعات الكيميائية لإنشاء أول مصنع في الاردن لإنتاج حامض الفوسفوريك الأبيض (للصناعات الغذائية) يتوقع تشغيله مطلع عام 2024.

وإضاف أن الشركة وقعت ايضا مذكرة تفاهم

مع شركة ميتسوبيشي اليابانية لإنشاء مصنع لإنتاج الفوسفور الأصفر العام المقبل في منطقة الأبيض، ومذكرة تفاهم مع شركة مجموعة زيدان للاستثمار السعودية، لإنشاء مصنع حامض فوسفوريك بطاقة إنتاجية تقدر بـ 300 ألف طن سنويا في منطقة الشيدية.

و بين أن الشركة أحالت ايضا عطاء لرفع جودة ونسبة تركيز الفوسفات في الطبقات (A3 & A1) في منجم الشيدية، على الشركة المثالية المتطورة للصناعات التحويلية على نظام (B.O.T) بواسطة الغسيل والتعويم ولمدة 20 عام، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 1.5 مليون طن سنوي.

واستمع الدكتور الذنيبات خلال اللقاء لمطالب النقابة وتم التوافق على بعضها تمهيدا لعرضها على مجلس إدارة الشركة لإتخاذ القرار المناسب بشأنها.

بدوره، أشاد رئيس نقابة العاملين في المناجم والتعدين خالد الفناطسة، بالجهود التي يقوم بها رئيس واعضاء مجلس إدارة الشركة والادارة التنفيذية، واسهمت في النهوض بالشركة وإعادتها الى مسارها الصحيح.

واكد حرص العاملين في الشركة على استقرارها واستمرارها في رفد الاقتصاد الوطني، مبينا أن النقابة معنية بدعم حقوق العاملين بالتوازي مع دعم جهود إدارة الشركة في كل ما تتخذه من اجراءات لمصحلة الشركة والعاملين فيها.

بدورهم، أعرب أعضاء مجلس النقابة عن تقديرهم للجهود التي يقوم بها رئيس مجلس إدارة الشركة و الادارة التنفيذية، لتعزيز واقع الشركة، مؤكدين أن الاجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة انعكست بشكل كبير على واقع الشركة وعملها، و أوضاع العاملين فيها.

واعتبروا أن الشركة تمكنت خلال السنوات القليلة الماضية، وبفضل جهود إدارتها، من تجاوز العقبات والتحديات التي إنعكست بشكل سلبي وكبير على أداء الشركة، مؤكدين تقديرهم لما حققته الشركة من إنجازات رائدة على كل المستويات.