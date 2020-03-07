الذهب المتقلب ينزل عن ذروة 7 سنوات

لندن- سجلت أسعار الذهب تقلبات بأكثر من واحد بالمئة يوم الجمعة، لتنزل من أعلى مستوى في سبع سنوات إذ باع المستثمرون المعدن الأصفر لتغطية مراكز شراء بالهامش في الوقت الذي نال فيه الانتشار السريع لفيروس كورونا من أسواق الأسهم.

وكان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.1 بالمئة إلى 1671.24 دولار للأوقية (الأونصة). وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1672.40 دولار عند التسوية.

وقال بارت ميليك رئيس استراتيجيات السلع الأولية لدى تي.دي للأوراق المالية ”نرى الكثير من التقلب في أسواق الأسهم، الخسائر الكبيرة إلى حد ما والضبابية دفعتا المؤشر ستاندرد آند بورز دون مستوى 3000. نرى على الأرجح عمليات تسييل للذهب بهدف تغطية مراكز شراء بالهامش“

”هذا يُذكر جدا بما حدث في عمليات تصحيح خلال الأزمة المالية“.

وهوت الأسهم الأمريكية وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي نحو اثنين بالمئة، بينما ارتفعت السندات الحكومية إذ ينتاب القلق المتعاملين بشأن فترة مطولة من التباطؤ الاقتصادي.

كما انهارت أسعار النفط لتتراجع بما يزيد عن ثمانية بالمئة لأدنى مستوياتها منذ منتصف 2017.

وعلى الرغم من الخسائر، ما زال الذهب الذي يُعتبر ملاذا آمنا يمضي على مسار تسجيل أكبر مكسب أسبوعي منذ فبراير شباط 2016.

ونزل البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 2520.92 دولار للأوقية وتراجعت الفضة 0.9 بالمئة إلى 17.26 دولار للأوقية.

وارتفع البلاتين 3.1 بالمئة إلى 891.08 دولار، ويتجه صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ منتصف يناير كانون الثاني.

وخفضت أنجلو أمريكان بلاتينيوم، ثاني أكبر مجموعة معادن منتجة للبلاتين في العالم، توقعاتها للإنتاج بسبب إغلاق عقب انفجار.-(رويترز)