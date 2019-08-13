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الذهب عند أعلى مستوى عالميا منذ 6 سنوات

منذ 4 ساعات

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عمان– بلغت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، أعلى مستوياتها منذ أكثر من 6 سنوات؛ إذ يعزف المستثمرون عن الأصول العالية المخاطر بفعل حالة القلق المحيطة باحتجاجات هونغ كونغ وانهيار عملة الأرجنتين، حسب موقع آر تي.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 3ر0 بالمائة إلى 8ر1534 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ نيسان 2013 عند 03ر1518 دولار.

فيما صعدت أسعار الذهب في العقود الآجلة بنسبة 6ر0 بالمئة إلى 90ر1526 دولار للأونصة.
وبذلك تكون أسعار الذهب ارتفعت بواقع 8ر122 دولار للأونصة منذ نحو شهر، حيث صعد سعر المعدن الأصفر إلى مستواه الحالي البالغ 8ر1534 دولار للأونصة من 1412 دولارا للأونصة، والتي سجلها في 12 تموز الماضي.(بترا)

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