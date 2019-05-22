الذهب مستقر قرب أدنى مستوى في أسبوعين بفعل صعود الدولار

عواصم – استقرت أسعار الذهب أمس قرب أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوعين الذي سجلته خلال الجلسة السابقة مع صعود الدولار، في حين أضعفت علامات التصعيد في التوترات التجارية الصينية الأميركية شهية المخاطرة وحالت دون مزيد من الانخفاضات. ونزل السعر الفوري للذهب 0.1 % إلى 1273.03 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن نزل إلى أدنى مستوى له منذ الثالث من أيار (مايو) يوم الثلاثاء عند 1268.97 دولار. واستقرت عقود الذهب الأميركية الآجلة عند 1273.60 دولار للأوقية.

وقال المحلل في كابيتال إيكونوميكس، روس ستراتشان، “نشهد دولارا قويا وهو ما يضغط على أسعار الذهب، وهو بحق العامل الرئيسي في الأيام الأخيرة.” وارتفع مؤشر الدولار، محوما قرب ذروته في شهر، بفضل ارتفاع عوائد أدوات الخزانة الأميركية بعد أن خففت واشنطن مؤقتا القيود التجارية التي فرضتها الأسبوع الماضي على شركة تكنولوجيا الاتصالات الصينية هواوي. لكن أسواق الأسهم تراجعت أمس مع تبخر مشاعر الارتياح بشأن خطوة هواوي بفعل تقارير بأن البيت الأبيض يدرس فرض مزيدا من العقوبات على شركة كاميرات المراقبة الصينية هيكفيجن.

والذهب منخفض حاليا أكثر من 5 %عن ذروة أواخر شباط (فبراير) البالغة 1346.73 دولار للأوقية. وتتطلع الأسواق إلى وقائع أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لاستقاء المؤشرات على النظرة المستقبلية لأسعار الفائدة. وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.3 % في المعاملات الفورية إلى 14.40 دولار للأوقية. وهبط البلاتين 1.1 % إلى 804.21 دولار للأوقية، في حين انخفض البلاديوم

0.6 % إلى 1311.55 دولار. -(رويترز)