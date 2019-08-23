الذهب يتجه صوب أسوأ أسبوع في نحو 5 أشهر

الغد- تراجع الذهب، اليوم الجمعة، ويتجه صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي في نحو خمسة أشهر، إذ تسبب الافتقار إلى الوضوح بشأن توقعات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة إلى دفع المستثمرين لبيع المعدن الأصفر لجني بعض الأرباح قبيل كلمة من المقرر أن يلقيها جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي في جاكسون هول.

نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1494.76 دولار للأوقية (الأونصة).

وخسر الذهب نحو 1.3 بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري، ويتجه صوب تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي بالنسبة المئوية منذ 29 آذار/مارس.

كما هبط الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1504.40 دولار للأوقية.

وتترقب السوق عن كثب كلمة يلقيها جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في ندوة جاكسون هول مقررة في وقت لاحق يوم الجمعة (الساعة 1400 بتوقيت جرينتش) سعيا لوضوح بشأن السياسة النقدية بعد أن تسبب محضر اجتماع المركزي الأميركي في تموز/يوليو، في تراجع الآمال بإجراء تخفيضات قوية لأسعار الفائدة.

وقال براين لان العضو المنتدب لدى جولد سيلفر سنترال للتداول في سنغافورة ”لا يوجد اتجاه واضح بشأن ما يفعله مجلس الاحتياطي، لذا يحجم الناس عن تكوين مراكز حتى يسمعون إجابات محددة… بعض الناس يبيعون المعدن لجني الأرباح“.

وتعززت الانقسامات داخل المركزي الأميركي، بعد أن قال مسؤولان في مجلس الاحتياطي يوم الخميس، إن الاقتصاد الأمريكي ليس بحاجة إلى المزيد من التحفيز في الوقت الحالي بينما قال آخر إنه منفتح على المسألة.

في غضون ذلك وبسوق السندات الأميركية، عاد منحنى عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين ولأجل عشر سنوات للانقلاب لفترة وجيزة يوم الخميس. وسبق هذا الانقلاب ركودا في الولايات المتحدة عدة مرات في السابق.

(رويترز)