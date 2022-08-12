الذهب يتجه لتسجيل رابع زيادة أسبوعية بفعل تراجع الدولار

استقرت أسعار الذهب، واتجهت صوب تسجيل رابع زيادة أسبوعية على التوالي في ظل ضعف عام للدولار الأميركي واجهته ضغوط من زيادة العائد على سندات الخزانة، فضلا عن توقعات رفع الفائدة الأميركية.

وبحلول الساعة 0319 تماسكت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1789.81 دولار للأونصة، وزادت خلال الأسبوع بنحو واحد بالمئة.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1804.20 دولار للأونصة.

والدولار بصدد تكبد ثالث خسارة أسبوعية له على التوالي، مما يجعل الذهب أقل ثمنا لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 20.34 دولار للأونصة. وتراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 955.16 دولار للأونصة. ونزل البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 2262.53 دولار للأونصة.